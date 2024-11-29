那個被畫的「藍圍巾的男人」 馬丁．蓋福特反觀佛洛伊德的焦慮與龜毛

畫家盧西安．佛洛伊德（左）、與藝評馬丁．蓋福特於畫家工作室合影。（鏡文學提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕素以人物肖像與裸體畫像聞名於世的英國當代藝術家盧西安．佛洛伊德（Lucian Freud1922-2011）其善於從生活中取材，偏好運用人的形象來揭露自我的內在現實，佛洛伊德的藝評友人馬丁．蓋福特（Martin Gayford，1952-），在倆人相識約莫十年之際，提出擔任素人模特兒的想法，遂開啟了一段雙向觀察的「創作」時光。

《藍圍巾的男人》是藝評家馬丁．蓋福特以報導式兼日誌文字，替盧西安所作觀察錄。他關注佛洛伊德的取材因緣、工作室的細節、作畫的習慣，以報導文學與藝術史交織的書寫形式，記下盧西安．佛洛伊德繪畫「肖像畫」的過程。

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盧西安·佛洛伊德以好友藝評家馬丁．蓋福特為主角所繪的〈藍圍巾的男人〉。（鏡文學提供）盧西安·佛洛伊德以好友藝評家馬丁．蓋福特為主角所繪的〈頭像〉。（鏡文學提供）

盧西安．佛洛伊德出生於柏林猶太家庭，爺爺是知名的心理學家西格蒙德．佛洛伊德。為躲避納粹的迫害，11歲時舉家逃往倫敦，或許是因為如此的成長背景，早期的作品多延續德國新客觀主義的風格，以不帶投射感情的畫面表現，描繪對真實的追求。

盧西安．佛洛伊德，只畫能帶來靈感的對象，多數為他熟悉的親友，他花費大量的時間，與他們面對面、膝貼膝對坐，專注凝視他們的面容，一次甚至可長達8個小時，透過這樣的觀察，讓他得以摒除主觀的感受，全心描繪畫中主角的本質。

譬如日前於高雄市立美術館「瞬間——穿越繪畫與攝影之旅」特展中展出的〈吸菸的男孩〉以藍色大眼、寬闊厚實的嘴唇，皮膚蒼白的男孩，面無表情地叼著一隻未點燃的香菸，臉部彷彿裁切過的大頭照，置放在小小的畫框中。他用平滑的筆觸，混合了油彩與蛋彩顏料，一層層地在銅板上塗抹出明確的輪廓線和充滿細節的色彩陰影，克制而冷靜地記錄下男孩的面孔。近距離的視角中，不表明個人身分及社會地位象徵，是他畫作的特色之一。

盧西安．佛洛伊德〈吸菸的男孩〉油彩、帆布，1950-1951。（鏡文學提供）

藝評家馬丁．蓋福特雖身為被觀察的模特兒，但也具備記者眼光，透過《藍圍巾的男人》一書，窺探畫作背後的幕後故事。整本觀察日誌時間跨度從2003年11月至2005年4月，細緻記下從佛洛伊德關注外在的眼神、姿態，到注重人物心理內在心理變化，具現畫家與被畫者間有形與無形的交流。畫家以顏料創造人物肖像；馬丁則以文字記下畫家的藝術與生活立下想像圖景，透過馬丁的觀察，不難發現佛洛伊德的繪畫或也如攝影掌握「刺點」一瞬，挖掘出被畫者的「本我」，封存他們內在的真實樣態。

《藍圍巾的男人》馬丁．蓋福特著，趙琦譯。（鏡文學提供）（記者董柏廷攝）

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