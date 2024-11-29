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屏東文化資產建材庫房開幕 結合教育、休憩多功能空間

2024/11/29 20:13

屏東文化資產建材庫房收藏了相當罕見的鬼瓦。（記者葉永騫攝）屏東文化資產建材庫房收藏了相當罕見的鬼瓦。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏菸1936文化基地11號倉庫改造為屏東第1個文化資產建材庫房，今天正式開幕，縣長周春米表示，結合文資教育推廣與休憩功能，不僅提供遊客歇腳空間，同時透由各項歷史建築物件的保存展示，進一步認識文化資產修復知識，而該庫房也保有罕見的鬼瓦及恆春東門的木構建，相當特殊。

縣長周春米表示，屏東縣政府積極活化勝利星村、屏菸1936文化基地等歷史場域，在歷史建築修復過程中，保留並蒐集許多構件與物件，雖歷經歲月的剝蝕，卻蘊含著工藝、美學、歷史意義，期藉由整體規劃與重新改造，打造屏東文化資產建材庫房，讓屏菸大博物館群不只有多元展覽與活動，未來將善用文資庫房，成為南部培養傳統匠師的重要基地，讓傳統技術與技藝得以延續與傳承。

恆春東門的木製構件及物品都收藏在屏東文化資產建材庫房內。（記者葉永騫攝）恆春東門的木製構件及物品都收藏在屏東文化資產建材庫房內。（記者葉永騫攝）

文資局長陳濟民指出，這次就利用大武營的木頭來做為建材庫的門牌，而目前文資庫房收存的建材包括大小木料逾千件、黑燻瓦約1萬多片，還有恆春東門的木料及珍貴的鬼瓦及數百件拆卸回收的舊門窗等，在屏菸休息站佈置的植物造景、戶外木椅皆是舊木料再利用重製，為老物件賦了新生命，建築搭配壯觀的弧形海洋主題書牆，弧形空橋、大階梯等設計，透過橘色、赭色和綠色的搭配，營造獨特的南國文化氛圍；二樓主要提供文資建材存置與教育推廣使用。

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