鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動 獻上23道創意料理

食物設計師謝宜澂（右）說明料理創作，以鳳飛飛及其故鄉大溪為出發。（大嵙崁文教基金會提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園大溪「鳳飛飛故事館」尋找追夢人年度活動之一的「鳳飛大溪」餐桌行動，今天於大溪公會堂登場，結合大溪物產、傳統美食以及鳳飛飛金曲，透過23道創作料理，讓鳳迷品味濃濃思念，也從味蕾體驗大溪生活及日常餐桌記憶，打造大溪從產地到餐桌的舌尖上旅行。

鳳飛大溪餐桌料理以大溪豆製品入菜，擄獲鳳迷味蕾。（大嵙崁文教基金會提供）

大溪是帽子歌后鳳飛飛的故鄉，大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會合作，以鳳飛飛故事館為文創平台，串聯大溪地方品牌，攜手推出「鳳飛大溪」系列活動，其中餐桌行動，由食物設計師-飛雀餐桌創辦人謝宜澂，以鳳飛飛及其故鄉大溪為主角，串聯地方特色美食與工藝品牌，從「地方的味道」、「地方品牌」與「鳳飛飛金曲」3主題進行餐桌設計。

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桃園大溪「鳳飛飛故事館」的「鳳飛大溪」餐桌行動，藉23道料理，讓鳳迷從味蕾體驗大溪生活及日常餐桌記憶。 （大嵙崁文教基金會提供）

23道料理含鳳飛飛喜愛的黑豆干及各種豆製料理，也結合黃日香、姚茶館、再春食堂、香草野園、雙口呂、大房豆干等在地業者，共同參與料理設計，並以鳳飛飛經典金曲《追夢人》、《一顆紅豆》、《流水年華》、《祝你幸福》及《思念的歌》為靈感，創作相關特色料理。

大溪木藝生態博物館暨大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，鳳飛飛是大溪很重要的巨星，許多大溪在地人都很懷念她，大溪人對於鳳飛飛從小到大，都有不同階段的記憶，也樂意續傳鳳飛飛平易近人和愛鄉愛土的精神，今年與六家街角館合作，導覽鳳飛飛的故事，讓更多民眾看到鳳飛飛昔日的生活軌跡，更運用大溪的山水、物產，推廣鳳飛飛的精神。

餐桌行動另加入「尋找追夢人」、「大溪女力的故事」2條導覽行程，由鳳飛飛故事館與大溪街角館聯手合作，包括黃日香豆干、大房豆干、達文西瓜藝文館、大易藝術、新玉清木器行及姚茶館等六家夥伴，規劃鳳飛飛主題文化走讀、木藝體驗及風味餐桌，結合五感體驗，從地景、物產、人文、及工藝手作等面向，探索鳳飛飛的家鄉。

鳳飛飛故事館12月份持續舉辦「鳳飛大溪」教育推廣活動，除了走讀、手作、餐桌外，也將設計跟著鳳飛飛的腳步走訪大溪集章抽獎活動，兌換大房限定鳳飛飛豆干禮盒。活動詳情可關注鳳飛飛故事館臉書粉專。

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