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大小孩都愛「夜訪城堡」！週六化身「仙杜瑞拉」 到台博館趕宮廷舞會

2024/11/30 00:05

「曼妙尋堡華爾滋」將博物館大廳幻化為宮廷舞會現場。（台博館提供）「曼妙尋堡華爾滋」將博物館大廳幻化為宮廷舞會現場。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館主辦「夜光尋堡」活動，於本週六（30日）登場。以「捷克城堡與堡邸」特展為主軸，邀民眾以「城堡」為主題元素盛裝參與，在夜間的台博館大廳共舞。

台博館「夜光尋堡」歡迎觀眾以「城堡」為主題元素盛裝參加。（台博館提供）台博館「夜光尋堡」歡迎觀眾以「城堡」為主題元素盛裝參加。（台博館提供）

台博館表示，舞會活動從晚上5點開始，由知名表演團體「民生電氣Minelectro INC.」攜手5位DJ及Cosplay愛好者一同歡慶年度博物館夜間開館活動。晚間6點半「曼妙尋堡華爾滋」表演時間，博物館大廳將幻化為宮廷舞會現場，帶領大小朋友穿越時空，在悠揚的舞曲中翩然共舞，享受身臨其境的絕佳體驗。博物館將化身為一座華麗城堡，除了音樂派對外，還有華爾滋共舞體驗、古生物學家冒險活動等多項活動，民眾可一路暢玩到晚上9點。

「博物館秘密聲音」透過耳機音樂解放博物館空間。（台博館提供）「博物館秘密聲音」透過耳機音樂解放博物館空間。（台博館提供）

限量150名的「博物館秘密聲音-Silent Disco」體驗，由DJ化身為導覽員，讓參觀民眾隨著耳機音樂穿梭於展間，體驗與以往不同的展品解說模式，打造音樂與文化的共鳴場域，透過耳機音樂解放博物館空間；針對親子觀眾，館方推出「小小古生物學家」活動，在沙池中挖掘史前寶藏、「大自然寶藏故事」聆聽台灣特有種的自然主題故事，以及「博物館夜光世界」活動，邀請小朋友打造屬於自已的博物館夜光展品。而喜愛拍照的朋友絕不能錯過「城堡貴族趣」，現場提供免費宮廷禮服及道具租借，邀請民眾在華麗的建築背景與復古布景中，免費體驗貴族華服並拍攝留念，前100名參與的民眾有機會獲得復古拍立得1張。

本月加入台博會員或購買4館聯票的觀眾，亦可於當晚5點後領取博物館限定夜未眠小物，數量有限，送完為止。詳詢台博館官網與臉書粉絲專頁。

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