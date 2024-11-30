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12強棒球世界冠軍需要狂歡一下 奇美「聖誕週末」預售比去年同期增加近3成

2024/11/30 11:58

深受歡迎的奇美博物館「聖誕週末」又來了，規劃一系列精彩節目，邀請大家來同樂。（奇美博物館提供）深受歡迎的奇美博物館「聖誕週末」又來了，規劃一系列精彩節目，邀請大家來同樂。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受各界喜愛的奇美博物館「聖誕週末」活動又來了，12月中旬起的連續兩個禮拜六、日舉行，預售票已經開賣，迴響熱烈，比去年同期增加近3成，有揪團購買的陳姓粉絲直說，台灣在世界12強棒球賽勇奪冠軍，普天同慶，因此偕同好友特地參加，屆時要在熱鬧的佳節氛圍裡一起狂歡。

深受歡迎的奇美博物館「聖誕週末」又來了，漂亮的聖誕樹已經啟燈。（奇美博物館提供）深受歡迎的奇美博物館「聖誕週末」又來了，漂亮的聖誕樹已經啟燈。（奇美博物館提供）

奇美聖誕週末將在12月的14、15、21與22日等登場，限定4天，都是下午2點至晚上10點，預購啟動迄今半個月，已賣出1.5萬張，現階段成績比去年亮眼。

奇美博物館統計，以往4天的聖誕週末活動，平均每屆累計進場民眾約7萬人，單日最多突破2萬人，由於12歲兒童憑證免費，屆時家庭客群會搶買現場票，建議一般民眾提前預購。

深受各界喜愛的奇美博物館「聖誕週末」又來了，規劃一系列精彩節目，邀請大家來狂歡。（奇美博物館提供）深受各界喜愛的奇美博物館「聖誕週末」又來了，規劃一系列精彩節目，邀請大家來狂歡。（奇美博物館提供）

這屆的聖誕週末以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自於年度特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，活動取其「繁榮」意象，由聖誕老人化身東道主，邀請民眾共同參與藝術、音樂、美食與娛樂等都很豐饒的佳節派對。

今年一樣有經典的聖誕舞會、聖誕市集、聖誕大餐，以及星光電影等，更首度推出歐式水景庭園DJ音樂派對、富騎士精神的西洋劍展演等全新企劃，活動期間總計逾百場精彩節目，打破歷來紀錄。

奇美聖誕週末「名琴饗宴」將推出擁有珍貴的法國皇室徽章「亨利四世」。（奇美博物館提供）奇美聖誕週末「名琴饗宴」將推出擁有珍貴的法國皇室徽章「亨利四世」。（奇美博物館提供）

「名琴饗宴」音樂會今年增為2場，並端出極為稀珍的皇家國王名琴，包含世界公認最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，只需在現場以100元加購，就能聆賞由製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati）所打造、逾400年歷史的傳奇琴音。

奇美聖誕週末的「名琴饗宴」，今年加場演出。（奇美博物館提供）奇美聖誕週末的「名琴饗宴」，今年加場演出。（奇美博物館提供）

聖誕週末活動範圍包含館內，以及戶外園區，購票入場，12歲以下兒童持有效證件可享免費優惠，現場票300元、預售票250元。

而年度特展「畫師們」與「名琴饗宴」活動，則需於現場額外購票入場，售價100元，詳情可洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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