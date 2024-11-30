顛覆春宮畫非裸即露 華梵大學聶蕙雲個展「秘戲圖」

顛覆春宮畫非裸即露，華梵大學美術與文創學系助理教授聶蕙雲個展秘戲圖（春宮畫），圖為其作品〈雞尾酒〉。（華梵大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕華梵大學美術與文創學系助理教授聶蕙雲推出「如影．隨行」水墨創作個展。華梵大學校長李天任表示，她顛覆春宮畫非裸即露原則，在秘戲圖（春宮畫）加入現代女性視角及價值觀，以青花瓷風格，畫出具現代女性密碼的清雅秘戲圖，展場並交錯陳列細膩的工筆佛畫創作，卻毫無違和感，為21世紀仕女畫注入新的詮釋觀點及女性意識，創作風格罕見，堪稱近期最具獨特性及創意表現的水墨人物。

聶蕙雲長期關注女性議題，2006年獲邀以重彩創作金馬獎海報年度視覺設計主題「繁華盛開」，廣受好評，近年獨創將青花瓷風格及明清時代秘戲圖（春宮圖）帶入仕女畫創作題材。她表示，傳統秘戲圖以男女裸露之姿，強調女性應依附於夫君或情人身邊，傳統仕女畫則偏好女性彈琴、賞花的禮教型態，二者皆與現代女性自主選擇情感與慾望有相當大的反差。

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為突破傳統筆墨描繪女性情慾方式，聶蕙雲以雙人同坐一張椅子，但衣著整齊不裸露的特殊肢體語言，擷取秘戲圖的局部，再於畫中不經意處暗藏一位現代女性人物做對比，象徵男女間不只有慾還有情，同時改以青花瓷器的美感釉色風格取代傳統墨線，讓畫作盡現清雅脫俗之美。

顛覆春宮畫非裸即露，華梵大學助理教授聶蕙雲個展「秘戲圖（春宮畫）」。（華梵大學提供）

展場正中央的大型創作〈雙囍圖〉，在象徵父權主義陽具的太湖石上，畫了3組秘戲圖，石頭頂端盤坐一位正在瑜珈冥想的女性，藉此傳達現代女性社會地位高，情慾自主、經濟獨立且心靈富足；其他秘戲圖創作也融入現代女性密碼，包括穿著比基尼、戴著兔子面具或操作3C用品的女網友，在遠處笑看古代男女情慾互動的歡愉場景。

行政院文化獎得主、台師大美術系名譽教授鄭善禧表示，聶蕙雲的工筆畫風細膩且充滿創意，「小姐教授」風格絕無僅有，別人學不來也做不到。

聶蕙雲個展作品還包括文創設計與佛像繪畫，以純金泥勾勒和貼滿純金箔的菩薩創作，及白描墨線和青花瓷風格線描的菩薩，並與搶盡風采的仕女畫秘戲圖交錯陳列，從男女情慾跨度到心靈追求，聶蕙雲說，佛畫創作是進入華梵美術系教書後的自學之作，全都根據木雕或瓷器上的佛像自己做稿，此次展覽是將課堂上所教的畫科題材一併呈現，藝術意涵更勝宗教。即日起至12月5日於板橋華梵大學推廣部「橋藝術空間」展出。

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