澎湖石友會會員聯展 「石藝共賞」即日起在文化局文馨畫廊展出

澎湖石友會會員聯展，即日起至12月15日在文化局文馨藝廊舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖石友會會員聯展 「石藝共賞」，今（30）日在文化局文馨畫廊開幕，展期至12月15日止，議長陳毓仁、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、議員蘇陳綉色、文化局長陳鈺雲、衛生局長陳淑娟、行政處長陳晶卉等人，都到場祝賀，中華雅石總會、台中石友會、嘉義玉山雅石會前後任會長，也跨海抵澎祝賀。

澎湖群島由火山運動所組成，90%為玄武岩地質，並演化成橄欖岩、爆炸石、凸點梨皮石、文石、貓江石等各種雅石，自然界孕育出的豐富石種，讓澎湖成為雅石愛好者天堂，玄武岩不僅造型多變，不管內質或外貌都是渾然天成，獨樹一格，也造就出澎湖石友會的成立，吸引各地石友慕名前來交流撿石、賞石。

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藝術家呂定寶現場創作，讓遠道而來嘉賓擁有獨一無二紀念品。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣石友會為了擴展澎湖縣石藝文化的鑑賞與交流，帶動以石會友的風潮，及促進澎湖觀光之發展，讓更多會員及作品參與，成立38年的澎湖石友會，今年再度以會員聯展之方式呈現，還結合台東、台中、嘉義等石友共同參與，展出作品有雅石、文石、石雕和多媒材創作等百餘件，除增加澎湖美石的曝光率，更讓參觀民眾實地瞭解澎湖各種特色美石，並促進觀光及地方產業的發展。

澎湖石友會理事長蔡志福表示，該會以發揮創意與想像力，行銷澎湖開發觀光潛力，落實推展澎湖縣賞石藝術發展與友會共同觀摩，提升正當休閒娛樂，提升澎湖縣愛好雅石的人口。每年舉辦的聯展，寓意呼朋引伴，歡迎各地石友會同好一起前來共襄盛舉。

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