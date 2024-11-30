黃金稻穗裡的樂音！ 嘉義市北園稻香音樂祭融入大自然

嘉義市稻香音樂祭在黃金稻田裡登場。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北社尾是市區少有的稻田區域，鄰近的北園國小、北園附幼及北園國中在稻田裡舉辦稻香藝田音樂祭，在尚未收成的黃金稻穗裡進行音樂、民俗技藝表演，來賓與社區居民在稻田裡欣賞孩子們演出，讚嘆藝術與大自然融合之美。

來賓們參與稻田裡的音樂會。（記者林宜樟攝）

嘉義市政府教育處長郭添財、市議員張秀華、北園國小校長吳長頴、北園國中校長謝宜岑等今天參與音樂祭活動，開場由北園國小太鼓隊演出由日本疾風太鼓團所作的曲目，以「燃燒」為意象，氣勢磅礡，北園國小二、四、六年級、天使寶貝、北園附幼、北園國中、豔紫荊管樂團及社區接力演出，有直笛、管樂及熱舞演出，還有扯鈴等民俗技藝，市府文化局行動書車、文創市集，為現場增添書香藝文氣息。

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北園國中教育展示攤位，透過拼圖互動，宣揚反戰和平理念。（記者林宜樟攝）

郭添財說，市府推動藝文教育，鼓勵學校扎根藝術教育，讓美學自然存在生活，引導孩子用心感受，期待學校將藝文風氣帶至社區，傳遞美的訊息給更多的人。

吳長頴說，今年活動加入「90+1」的意涵，象徵北園國小邁入創校91週年，活動主題「澄波畫韻．稻香樂聲．饗市集．90+1」，稻田襯托舞台，還有文創市集，讓參與者擁有多重感官饗宴。

由學生黃唯愷製作的活動場地入口意象，取材自嘉義藝術家陳澄波〈嘉義街景〉畫作的韻味，仿作〈嘉義火車站〉。（記者林宜樟攝）

活動場地入口意象由學生黃唯愷製作，取材自嘉義藝術家陳澄波〈嘉義街景〉畫作的韻味，仿作〈嘉義火車站〉，象徵藝術種子在自然中萌芽，展現無限創造力；活動也透過課程博覽會，展示孩子在各領域的優異表現及學校教學成果。

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