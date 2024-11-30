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太平買菸場鐵工藝術節 區內最年輕女里長化身鐵匠創作

2024/11/30 16:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平買菸場今天舉辦「家有囍事-陳庭詩作品展」及「2024太平鐵工藝術節成果展」聯合開幕暨頒獎典禮，33名女性匠師學生展出創作，當地永成里里長陳秋蟬，也以自己名字「蟬」為題發想鐵雕創作，太平區長許貴芳強調，展覽連辦6年翻轉黑手形象也傳承技藝。

「家有囍事-陳庭詩作品展」由陳庭詩現代藝術基金會策展， 「2024太平鐵工藝術節成果展」則展出第6屆太平鐵工藝術節37件獲選創作，雙展今天同步開幕展至明年7月8日，吸引鐵雕藝術同好及台中市文化局專委朱瓊芬、永平里長賴義涼及成功社區發展協會理事長洪銀海等人士與會，欣賞陳庭詩鐵雕、水墨、壓克力畫及篆刻等35件多元展品。

太平區長許貴芳說，藝術節起源於陳庭詩鐵雕創作精神及太平五金加工技藝，從2019年起連辦6年，用意在以藝術創意翻轉黑手窟老社區形象，也讓世代傳承延續鐵工技藝。

永成里長陳秋蟬以自己名字「蟬」為題發想鐵雕創作。（陳秋蟬提供）永成里長陳秋蟬以自己名字「蟬」為題發想鐵雕創作。（陳秋蟬提供）

陳秋蟬為太平區最年輕里長，以自己名字「蟬」為題發想鐵雕創作，陳秋蟬說，想用這作品告訴每一個人，沒有什麼比自己更獨一無二特別，也不要被別人定義與侷限，大膽跳出框架，「沒有不可能，只要有自己要不要」。

慈明高中廣告設計科主任陳麗珍首次參加就獲選，今年9月曾帶領學生參加工廠鐵藝工作坊，自己創作〈扶搖蒼穹〉意外獲評審青睞摘下首獎，「女黑手」廖佳慧家裡開設鐵工廠，利用廢五金、NG品、報廢腳踏車等材料創作〈龍・躍太平〉，展現女力充沛創作能量。


展區太平買菸場同步規畫「藝想花園‧綻彩繽紛」展區，以花窗元素鐵藝作品及衣架裝置藝術，搭配鐵工藝術節展覽，讓觀展民眾體驗廢衣架創作樂趣。

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