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《如夢令》最終場 觀眾在古今交錯穿梭中受到感動

2024/11/30 16:29

《如夢令－李清照與趙明誠》文學舞台劇最終場今天登場。（圖由高市社教館提供）《如夢令－李清照與趙明誠》文學舞台劇最終場今天登場。（圖由高市社教館提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕趨勢教育基金會「如夢令－李清照與趙明誠」文學舞台劇最終場今（30）日在高市社教館登場，觀眾透過舞蹈、多媒體、音樂與舞台、燈光設計等藝術元素，在古今交錯中穿梭，品味李清照、趙明誠這對夫妻的作品情感。

趨勢經典文學劇場自2012年《東坡在路上》起，至今已推出超過10齣劇，《如夢令》從李清照的《金石錄後序》擷取靈感，由趨勢教育教育基金會執行長陳怡蓁、臺灣師範大學教授陳義芝、拾念劇集團長編導李易修共同編劇，藝術典藏家黃大中擔任客座，。

《如夢令－李清照與趙明誠》文學舞台劇獲得觀眾共鳴。（圖由高市社教館提供）《如夢令－李清照與趙明誠》文學舞台劇獲得觀眾共鳴。（圖由高市社教館提供）　

年輕時的李清照與趙明誠賞玩金石古物，書畫品茶，共作「金石錄」，因國難南遷戞然而止，李清照堅強守護寶物書卷輾轉跋涉，終究無法抵擋時代洪濤，晚期詩作展現淒苦哀愁及對故人的思念。

現代場景由陳怡蓁、陳義芝、黃大中3位主講者在談笑間深入淺出地剖析，古代回朔則由黃宇琳、溫宇航逼真的復刻版李清照與趙明誠再現，現場觀眾們的啜泣聲、笑聲、掌聲不斷。

《如夢令》透過主講者在談笑間深入淺出地剖析。（圖由高市社教館提供）《如夢令》透過主講者在談笑間深入淺出地剖析。（圖由高市社教館提供）

科實驗高中的陳同學表示，書上李清照的「如夢令」、「聲聲慢」等都是平面的想像，透過文學舞台劇才明白這些詞背後的情感是那麼真實與感動。岡山國中張同學說，彷彿進入了李清照的時代，和她一起經歷了甜蜜的時光和悲傷的離別。

《如夢令－李清照與趙明誠》自10月起於台北、台中、高雄巡演，展演著重公益，邀請15所學校學生入場免費觀賞。

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