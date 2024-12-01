「微笑山線Party Day」新北美術館登場 市集、手作、表演通通有

新北市美術館今天舉辦「微笑山線Party Day」，吸引許多民眾假日參加盛會。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了讓國內外遊客感受新北市山林魅力，新北市觀光旅遊局今天（1日）在鶯歌區新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」，帶來近三十攤市集、手作活動、舞台演出，感受新北獨特產業文化風貌，活動將於下午5點結束，可搭乘大眾運輸抵達會場。

新北市美術館今天舉辦「微笑山線Party Day」，帶來有獎徵答，民眾熱情回應問題。（記者陳奕劭攝）

新北市美術館今天舉辦「微笑山線Party Day」，帶來木箱鼓表演、有獎徵答、野地觀察與微觀攝影、新店兒童街舞團體演出、、獨立歌手演唱等；市集含五大山系故事香水、鶯歌陶瓷、三峽藍染藝術、平溪天燈手抄紙，吸引眾多民眾假日來踏青。觀旅局長楊宗珉、市議員洪佳君、蘇泓欽等人參與盛會，體驗山線魅力。

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新北市美術館今天舉辦微笑山線Party Day活動，希望促使民眾走入山林，形成親山、親近、親密的連結。（資料照，新北市觀旅局提供）

觀旅局表示，「微笑山線Party Day」今年度主題為「山林都知道」，體驗山林環境的美學與本質，提供手作體驗、舞台表演與特色山林市集，現場可索取微笑山線介紹摺頁與限量專刊，可免費獲得山神紋身貼紙，現場有獎徵答送知名國際畫家王傑的微笑山線速寫明信片，活動將於下午5點結束，歡迎參加。

楊宗珉表示，「微笑山線」透過爬山活絡筋骨、療癒身心，經歷美好時光。期待民眾多走進微笑山線的步道，享受身心靈陶冶之旅。

新北市美術館位於鶯歌火車站與三鶯轉運站交匯處，火車站從文化路出口至對向捷運通廊，步行約5分鐘可到達。公車從台北、板橋、樹林、土城可搭乘917線、702線、851線、939副線等，桃園、三峽方向可搭乘5101線、981線；自行開車可至礫間停車場、三鶯轉運站北側停車場、三鶯轉運站南側停車場、北鶯停車場等地停車。

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