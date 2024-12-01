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闊別8年 指揮大師賽門拉圖：盼以後每2年都能隨新家人一起登台

2024/12/01 16:52

賽門．拉圖首度與「新家人」巴伐利亞廣播交響樂團合體登台，期盼再次深度感受到台灣聽眾對的熱情。（記者凌美雪攝）賽門．拉圖首度與「新家人」巴伐利亞廣播交響樂團合體登台，期盼再次深度感受到台灣聽眾對的熱情。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕闊別8年，指揮大師賽門．拉圖爵士（Sir Simon Rattle）終於又來到台灣，他將親率巴伐利亞廣播交響樂團（Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks，簡稱BRSO）於國表藝3館巡演，拉圖特別與樂團總經理龐特（Nikolaus Pont），以及於此次巡演擔任獨奏的鋼琴家趙成珍，共同出席今（1）日的抵台記者會，很開心地說，BRSO是他的「新家人」，希望以後每2年都能隨著新家人一起來台灣。

出身英國的賽門．拉圖爵士被譽為當代最具知名度與影響力的指揮家之一，以領導魅力與實驗精神著稱，他對音樂真誠、嚴謹的態度更是聞名樂壇。雖然他不是最常來台灣的國際指揮大師，但自從他於2005至2016年間，幾度率領柏林愛樂登台演出，每次都受到熱烈歡迎；後來拉圖還坦言，柏林愛樂設置數位音樂廳，部分靈感就源於台灣樂迷的熱情。

至今，台灣與拉圖之間，似乎都隱約有著一種極為特別的親切感，聽到拉圖要來台灣，就會覺得應該要「與老朋友見個面」。而在今天的記者會上，拉圖也說到，當他在他的國家英國，聽到人們以自己的音樂文化自豪時，他都會忍不住問對方：「那你們去過台灣嗎？」

拉圖（中）與樂團總經理龐特（右），以及於此次巡演擔任獨奏的鋼琴家趙成珍，共同出席今（1）日的抵台記者會。（記者凌美雪攝）拉圖（中）與樂團總經理龐特（右），以及於此次巡演擔任獨奏的鋼琴家趙成珍，共同出席今（1）日的抵台記者會。（記者凌美雪攝）

賽門．拉圖於2016年最後一次以柏林愛樂首席指揮身份率團訪台，之後就未再登台；2018年，拉圖卸任柏林愛樂，接任倫敦交響樂團音樂總監；2023年，拉圖正式接任BRSO巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮。

拉圖認為，雖然BRSO只有75歲，在古典樂界只能算「teenager」，但在馬里斯．楊頌斯（Mariss Jansons）等指揮大師建立的基礎下，既有傳統也能創新，不僅包容度很大，而且是「充滿詩意」的樂團，「音色溫暖，且充滿色彩」；拉圖期待地說，希望這次與「新家人」首度合體登台，能再次深度感受到台灣聽眾對音樂的熱情。

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