國際知名建築師隈研吾將來台 文大授名譽博士學位

國際知名建築師隈研吾將來台灣，文化大學將頒授名譽博士學位。（文大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國際知名的日本建築師隈研吾將來台灣，由桃園市長張善政，前內政部長徐國勇及建築師李祖原聯名推薦，文化大學將於12月9日頒授名譽工學博士學位給隈研吾，受到建築界及喜愛隈研吾作品的民眾關注。

將於12月13日開幕的台中文化地標「台中勤美術館」，即由隈研吾領軍設計，興建6年、累積上百張概念草圖、以410坪的曲線屋頂構成建築，賦予勤美術館如「掀開大地」的建築意象，是隈研吾在台灣的首座美術館作品；而花蓮迴瀾星巴克白色貨櫃門市、新竹埔山王禪老祖廟、台北白石畫廊、台中巨蛋與逢甲大學共善樓等也是隈研吾的作品。

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隈研吾1954年生於日本，現年70歲，1979年自東京大學工學系研究科取得碩士學位，主修建築學，其設計理念深受丹下健三1964年東京奧運國立代代木競技場的啟發，展現融合自然與人文的建築視野，後於東京青山創立「隈研吾建築都市設計事務所」，以創新的「負建築」理念贏得國際盛譽，作品結合當地文化與自然特色，實現建築與環境的和諧共生。

隈研吾曾任東京大學教授、哥倫比亞大學訪問學者，並在慶應義塾大學等多所國際知名學府任教，其建築實踐遍及50多個國家，榮獲包括日本藝術院恩賜獎、美國AIA Benedictus獎及法國藝術文化勳章等多項國際殊榮。

文化大學表示，隈研吾對台灣情感深厚，2020年曾在文大講授「森林時代」理念，109學年擔任特約講座，也參與推動「陽明山學」發展計畫，致力於提升陽明山地區的自然與人文景觀，此次授予名譽博士學位，除了表彰其在建築藝術與文化交流的貢獻外，肯定其於設計中結合文化與自然環境的創新精神，推出溫暖且符合人體比例的建築，並不斷尋求可取代混凝土與鋼鐵的新建材，開創後工業社會嶄新的建築設計方向。

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