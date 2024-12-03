基隆市推出設百年系列活動 由蕭仁徵百歲特展開場

基隆市將舉辦設市100年系列活動。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市今年設市100年，基隆市文化觀光局「基隆一百迎繽萬千」於12月14日起舉辦系列活動，包括知名藝術家蕭仁徵百歲展等，一起探索基隆的過去、感受現在、展望未來。

文觀局指出，基隆擁有全台第1條鐵路、第1個現代化國際商港及最大的生鮮漁貨批發市場等重要設施，這些都對台灣的交通、港口建設及飲食文化有深遠影響。

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知名藝術家蕭仁徵將今年舉辦百歲展。（基隆市文化局提供）

文觀局將舉辦設市100年系列活動，重頭戲為12月14日開展的基隆百年特展及蕭仁徵百歲展，蕭仁徵是台灣抽象水墨界的先行者，在創作上不斷求新求變，亦曾赴法國、巴西、西班牙等地參展，在基隆任教數十載，對基隆、對台灣的水墨及彩墨創作影響深遠，今年恰逢蕭仁徵百歲壽，舉辦百歲特展別具意義。

此外在基隆海洋廣場也設置耶誕樹及港邊意象装置，在12月25日晚間舉辦點燈儀式；「基隆100碗」，將由10位與基隆在地相關的評審與美食家票選出各自心目中的基隆美食；還有「基隆100迎繽萬千好事年終演唱會」、跨年煙火等。

市府參議楊桂杰表示，基隆百年活動不僅有歷史的故事、美食的記憶，還有趣味互動和文化體驗，呈現基隆百年來的發展脈絡，展覽中也設有互動區域和主題活動，同時與在地商家一起參與，民眾到特約店家擺放的傘人家族一同打卡，就有機會抽到限量的基隆設市100文創品。相關活節也請大家文化觀光局的官方網站及粉絲專頁。

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