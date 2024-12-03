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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台師大跨域攜手故宮 促進文物修護與博物館數位創作

2024/12/03 16:12

台師大與故宮博物院今簽署備忘錄宣布合作。（台師大提供）台師大與故宮博物院今簽署備忘錄宣布合作。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大與故宮博物院今簽署備忘錄宣布合作，包括開展跨領域的課程教學與交流活動，並促進文物保存修護科技、博物館數位內容創作、學術研究及教學等領域，盼雙方發揮彼此的專業優勢，為文化傳承與推廣提供積極貢獻。

故宮博物院院長蕭宗煌表示，文物典藏、管理、修復等，都是博物館的核心議題，故宮典藏近70萬件，這些文物經過長途跋涉到台灣，當要對外展示或例行檢查有問題時就要進行修復，雖然沒有辦法把時光倒流，但透過修復可以讓文物回春。

蕭宗煌提到，台師大除了是藝術師資培育的重要基地，還設有文物保存中心，可提供實務訓練，讓學生沉浸式進入修復領域；為培育更多文物修復人才，未來故宮也希望透過建教方式，讓學生有機會到故宮修復室訓練，另外也希望安排台師大國際生到故宮上課，接受導覽等培訓。

台師大校長吳正己表示，校方近期新成立藝術產業高階經理碩士在職專班，未來課程規畫融入故宮文物的研析，屆時學生有機會到故宮上課、實作，助益學員在藝術品經營管理、鑑定與賞析獲得更專業知識。

今日簽約現場師大美術館亦舉辦了「時光逆旅——文物修護的美學與實踐」展覽。展覽介紹文物修護的程序與器具，並精選展出修護後的典藏品。透過文保科普影集，展覽呈現了台師大在藝術品修復領域的豐碩成果。

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