2天爽看8種表演！新北「藝想世界」表藝匯演 12/7、8市府1樓登場

「GO Party！藝想世界」匯集新北市傑出演藝團隊，帶來民族舞蹈、馬戲、演奏、京劇、雜技、現代舞、交響樂及打擊樂等多元類型表演。（新北市文化局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市表演藝術匯演「GO Party！藝想世界」12月7日、8日（本週六日）下午三點半至五點半，將於市府一樓大廳登場。新北市府文化局長張䕒育今天表示，2天將由8個團體帶來民族舞蹈、馬戲、演奏、京劇、雜技、現代舞、交響樂及打擊樂等多元類型表演。

張䕒育指出，文化局配合新北歡樂耶誕城開城，以魔幻派對、一起同樂的概念，規劃「GO Party！藝想世界」系列活動，12月7日由紅瓦民族舞蹈團、馬戲之門、隨心所欲樂團、興傳奇青年劇場率先上陣；8日則由新象創作劇團、水影舞集、新北市交響樂團、雙子二重奏接力演出。

請繼續往下閱讀...

據了解，現場表演項目以符合節慶氛圍為主，馬戲之門將帶來「近即的小丑」，藉由馬戲與遊戲的刺激，創造與觀眾的連結，激發民眾想像力和創造力，以實驗性的馬戲遊戲，打造沒有距離的即刻歡樂；興傳奇將演出「美猴王鬧耶誕」，內容講述美猴王翻江倒海，擒龍王奪定海神針，帶領觀眾走入海底龍宮的奇異旅程；雙子二重奏表演曲目融合台灣民謠、擊樂經典、古典音樂和耶誕歌曲，呈現來自世界各地知名作品，帶出多元音樂風格與文化色彩，也會邀請觀眾互動同樂。

文化局說明，紅瓦民族舞蹈團成立至今已25年，曾多次受邀至海外演出，透過民族舞蹈藝術進行國際推廣交流；馬戲之門2015年由馬戲、雜技工作者楊世豪、吳政澤與彭韋翰共同成立，專研歐洲當代馬戲與亞洲傳統雜技的區別，持續透過實驗與創作定位台灣馬戲。

隨心所欲樂團秉持「音樂即生活」的信念，將以多元化題材與觀眾共創即興演奏；興傳奇青年劇場由當代傳奇劇場藝術總監吳興國創立，成員皆是國內優秀京劇新生代演員，深耕傳統劇目之餘，也會參與新編戲曲演出。

文化局提到，新象創作劇團1990年成立，團長王光華師承雜國寶級雜技大師李棠華，以開創台灣雜技新風貌為目標，曾登上台北聽障奧運、高雄世運、台北世大運等國際大型活動演出；水影舞集由編舞家譚惠貞及夫婿李俊麟在2001年創立，以創作演出、舞蹈藝術推廣並重，演譯節慶歡快溫暖的舞蹈作品。

新北市交響樂團由廖嘉弘教授擔任音樂總監，特色主軸亮點為新銳與新作，持續推動國內音樂蓬勃發展；雙子二重奏為雙胞胎兄弟擊樂演奏家簡任廷、簡任佑所組成，活躍於多地音樂節與工作坊演出，並受邀至法國雷恩旅行電影節出演。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法