李玉玲接任亞大「現代美術館」、中醫大「醫學美術館」雙館長

中醫大董事長、亞大創辦人蔡長海（右2）今天宣布，李玉玲博士（左2）接任亞大現代美術館、中醫大醫學美術館「雙館」館長。（亞洲大學提供）

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學附屬「現代美術館」、籌備中的中國醫藥大學「醫學美術館」，今天舉行「雙館」館長布達典禮，由曾擔任高雄市立美術館館長7年，完成高美館轉型願景的李玉玲接任新館長。中醫大董事長、亞大創辦人蔡長海說，籌備多時的中醫大醫學美術館委託美國設計大師法蘭克．蓋瑞設計，即將在明年2月動工，希望借助李館長的專才，讓兩座世界大師級美術館緊密合作，開拓兩校在國際藝文、醫療教育領域的能見度。

蔡長海表示，亞大現代美術館自2013年啟用以來，不僅是台中地區的藝術明珠，更是校園的文化核心。這座由「普立茲克獎」得主安藤忠雄大師設計的美術館，開啟了藝術界的「幾何詩篇」；2017年他再委託有「普立茲克獎教父」稱號、曾設計西班牙畢爾包古根漢美術館的美國設計大師法蘭克．蓋瑞，規劃在中國醫藥大學水湳校區興建新的醫學美術館，經過多年籌畫，也即將在明年2月動工，預計2028年完工啟用。

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中醫大校長洪明奇說，由蓋瑞大師設計的中醫大美術館，建築外觀以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，捕捉光線，展現如同水彩畫般的繽紛效果，開館營運後一定能成為中台灣的藝術新地標。李館長的到任，必將為兩所美術館注入新的活力與創意，運用她豐富的國際視野與專業經驗，帶動「雙館」成為連結社會與藝術的重要橋梁。

亞大校長蔡進發則表示，亞大現代美術館開館以來，吸引了無數藝術愛好者看展，安藤忠雄大師設計的建築，一直是打卡的熱門地標。相信在李館長帶領下展開雙館領航的嶄新時代，以創新展覽、藝術教育和國際合作為基礎，推動藝術與文化的交融，成為大眾心靈的「美術課堂」，也成為藝術愛好者的「精神美術館」。

接任「雙館」館長的李玉玲為美國紐約大學藝術學院現代、當代藝術史暨建築史博士，曾擔任台北市立美術館展覽組長、台新銀行文化藝術基金會藝術總監，2016年至2023年則擔任高雄市立美術館館長，從硬體改造、與國際知名藝文館所策展合作，成功提升了高美館的國際能見度。

李玉玲館長指出，針對「中亞聯大」的特殊脈絡，將以「亞洲性」、「健康福祉」做為雙館的治館理念，希望透過兩校與中醫大附設醫院、亞大附屬醫院的緊密合作，讓兩座美術館成為關注健康、打開藝術做為人與生活和環境對話的橋梁，能與國際連結、和全球對話，將藝術和醫療結合，透過美術館促進跨領域對話，同時以觀眾為核心，將藝術帶入校園和社區，帶動文化交流和城市發展。

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