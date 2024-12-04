提升故宮文物展示率 蕭宗煌：Open Data助攻、南院新館建可見式庫房

故宮院長蕭宗煌今（4）日赴立院報告並備詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕故宮院長蕭宗煌今（4）日赴立院報告並備詢。立委葛如鈞質詢時指出，目前故宮文物展示率偏低，針對北區重建計畫擴建完成後的展示空間，以及關於「開放式庫房」等層面提出質詢。

院長蕭宗煌說明，並非開放庫房讓所有人進出，而是建設故宮南院新館計畫中，納入可見式庫房，「會用一個可供參觀的方式以及動線規劃開放民眾可以看件文物的保存，以及修復等。今年5月也請主任祕書前往荷蘭鹿特丹考察相關執行情形。」至於提升展示率，蕭宗煌認為透過數位展示做為參考，「以Open Data的方式增加展示空間，也是一個有效的方法。」

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立委葛如鈞質詢故宮文物展示等相關問題。（記者董柏廷攝）

故宮南院處處長彭子程提到，可見式庫房以及可見式修復式將納入故宮南院發表新館設計案中，預計115年11月完工，116年年底開館，「計畫中將會有一個興建可見式庫房，希望可以開放參觀，在文物安全之下，讓民眾看到文物看到如何被完善保存，也滿足一般民眾對於庫房好奇心，告訴民眾庫房的情境如何，用各種方式解說，譬如文物如何保存，庫房管理方式，如何控制溫濕度、空調等等。」

此外，為了充實數位內容，並發展線上應用。故宮指出，整合數位典藏檢索系統與Open Data 專區，提供單一檢索平臺，以利查找典藏文物資訊，達到開放近用與公眾參與。同時，也會擴大深化與Google Arts And Culture 合作計畫，每年推出線上展覽，逐年擴充高解析圖像與線上展覽，以結合外部資源推展故宮數位典藏與策展內容。

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