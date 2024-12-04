聖誕節送禮不煩惱！十三行「食‧叁」餐具組限量販售 史前文化躍上餐桌

十三行博物館全新推出「食‧叁」考古系列餐具組，以現代設計語彙重新詮釋史前文化之美。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕聖誕節送禮再也不用煩惱！新北市立十三行博物館推出「食‧叁」考古系列餐具組，將六千年前的史前文化躍上餐桌，不僅是送禮自用的絕佳選擇，更讓每次用餐成為一場與歷史對話的珍貴時刻。「食‧叁」考古系列餐具組售價2980元，即日起在十三行博物館文化商店限量販售。更多資訊請至官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

十三行博物館表示，餐具組設計靈感，源自新北市八里國定大坌坑與十三行兩處重要考古遺址。外裝以新穎手法呈現遺址依山傍海的獨特地理風貌，融入山海交融的視覺意象中，搭配標示大坌坑遺址位置的特製腰封，更具收藏價值。

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餐具組中的瓷碗邀請新北鶯歌品牌「新旺集瓷」，以傳承超過90年的陶瓷製作技術，復刻大坌坑文化的代表性陶器，透過口緣的凸脊、刻劃紋與腹部的粗繩紋，還原史前陶器的獨特魅力。筷組上裝飾著取自「人面陶罐」，生動傳神的人面造型，展現史前精湛工藝與豐沛創造力。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「食‧叁」考古系列餐具組，不僅是對台灣文化資產的致敬，更希望現代人在日常生活中也能接觸考古、認識歷史，感受文化傳承的感動。

「食‧叁」考古系列餐具組具歷史感，每次用餐都成為一場與歷史對話的珍貴時刻。（記者陳奕劭攝）

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