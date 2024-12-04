第9屆公共藝術獎頒獎 獲獎作品展現公共藝術多樣性

行政院長卓榮泰（前排左1）頒發「卓越獎」予獲獎單位。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的第9屆公共藝術獎頒獎典禮今（4）日於松山文創園區誠品表演廳舉行，頒發「卓越獎」、「評審特別獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」、「藝術策劃獎」、「興辦機關優良承辦獎」、「管理維護獎」、「藝術實踐獎」、「藝術創作獎」及「佳作獎」共11個獎項，32案得獎計畫。

「藝術創作獎」由李明道《自由呼吸》、豪華朗機工《波光之翼》、藝術家王千華與李偉晟《五公噸的垃圾》榮獲，文化部長李遠（前排右4）頒發獎座。（文化部提供）

行政院長卓榮泰特別出席並頒發卓越獎，卓榮泰一一細數他印象深刻的公共藝術及今年獲獎的作品，包含「台南沙崙智慧綠能科學城」高聳的梅花鹿鹿角就是風力的發電，呈現出在地生態、科技智慧發展的連結；卓越獎「台北捷運環狀線」將整個公共交通場域變成活的藝術，也讓所有的人置身在藝術中；評審特別獎「國道5號宜蘭段」將鑽掘雪山隧道時的機器保留在展示中，讓當年工作及現在進步的場景融合；藝術實踐獎的「玉山金控」及「臺北市私立蒙特梭利幼兒園」以企業的力量投注於社會服務，做了最好的起頭作用。卓榮泰指出，從1992年《文化藝術獎助條例》實施以來，共有超過5500件藝術品、6200人次的參與，高達115億元經費的投注，「讓藝術與生活不再遙遠」。

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文化部長李遠說明，公共藝術推動30多年，代表的正是他對文化的想像「生活、知識、創作與傳播」，每個人一出門看到的就是藝術，它代表一個城市的名片，也代表城市的價值，更代表城市的生活方式。李遠提到，文化部於今年8月公佈歷年修正幅度最大的《公共藝術設置辦法》，歷經14場諮詢會及公開交流會、超過200多人次的諮詢，並產出20幾萬字的諮詢內容，完成達三分之二幅度的條文修正，修正包含公共藝術設置的分級、執行過程的透明、申請程序的簡化等，期盼讓更多元的作品呈現於城市中，也鼓勵更多的年輕藝術家投入公共藝術。「人人都是文化人、日日都是文化日、部部都是文化部，臺灣到處充滿文化，這就是我的願望」。

「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」是由Daniel Buren與Emmanuelle Moureaux打造的色彩計畫，獲得本屆卓越獎。（文化部提供）

本屆由台北市政府捷運工程局榮獲「卓越獎」，「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」是由Daniel Buren與Emmanuelle Moureaux所打造的色彩計畫，跳脫一般設置場域思維，將作品融入捷運空間的成果讓人驚艷；獲得「評審特別獎」的交通部高速公路局「國道5號宜蘭段公共藝術設置計畫」，藝術家羅萬照將挖掘雪山隧道時使用的全斷面隧道鑽掘機轉化為藝術作品，作品尺度具象化地重現建設過程的壯闊記憶與精神指標。

「藝術創作獎」由李明道《自由呼吸》、豪華朗機工《波光之翼》、藝術家王千華與李偉晟《五公噸的垃圾》共3件作品同獲殊榮。「環境融合獎」，頒發給以館藏書籍為空間對話靈感的「台南市立圖書館總館新建工程公共藝術設置計畫」、以生態土牆營造多元校園「新竹縣竹北市東興國小校舍興建工程公共藝術設置計畫案」、以工程媒材營造獨特精神表現「國道5號宜蘭段公共藝術設置計畫」。

今年新增的「藝術策劃獎」由融合動漫主題與卡牌遊戲，為觀眾帶來互動性藝術體驗的黃彥穎工作室，以及策展串聯臺北五處社宅基地，強調公共藝術創造性與參與性的財團法人中華民國帝門藝術教育基金會獲得。

此外，「民眾參與獎」及「教育推廣獎」獲獎計畫包括針對疫情期間的互動藝術探索「台北市公共藝術實驗計畫 #限時動態」，為大眾帶來獨特的公共藝術體驗；國語實小的《穿越校園與大社區的多重生態劇場—化羽臺．南門口共學行動》，結合校內資源及社區夥伴，鼓勵居民共同探尋環境，激發多元互動；臺中市的社會住宅計畫透過居民故事的收集，創造出反映社宅情感與記憶的獨特藝術作品，展示社區的豐富歷史；海洋文化及流行音樂中心與國立臺灣大學卓越聯合中心則以美感教育、生態聆聽及創新教育等活動，強調深入公共藝術體驗的必要性。「藝術實踐獎」由玉山金融控股股份有限公司與台北市私立蒙特梭利幼兒園榮獲。獎項詳詢「文化部公共藝術獎」網站（publicartawards.moc.gov.tw）。

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