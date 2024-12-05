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藝術家聶光炎手稿台大總圖展出 見證台灣劇場發展重要歷程

2024/12/05 14:31

「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出，今天舉辦開幕式。（台大提供）「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出，今天舉辦開幕式。（台大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣劇場藝術家聶光炎2020年將設計資料及手稿等交由台大圖書館典藏，今（5）日起正式展出，台大表示，內容包括手稿資料、設計圖稿、舞台模型和照片等，呈現其驚人的創作力和美感外，也能看出台灣表演藝術舞台設計與技術發展的軌跡。

「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出。（台大提供）「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出。（台大提供）

「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出，今天舉辦開幕式。台大副校長廖婉君致詞時表示，透過聶光炎的設計過程，看到台灣表演藝術逐步邁向成熟的樣貌，他的手稿資料不僅是一個人的創作記錄，更是台灣劇場發展的重要見證。

台大圖書館副館長楊東謀表示，感謝聶光炎的慨然捐贈，讓台大圖書館能夠典藏其手稿資料，這份珍貴的收藏，將是未來劇場研究和創作的重要資料。

策展人、劇作家汪其楣提到，聶光炎的作品是台灣表演藝術發展中，至為重要且精采幻麗的一塊。2020年底，聶光炎終於首肯，把設計資料和文圖手稿交給台大圖書館收集典藏，總計19個紙箱、73大袋的文件、1大箱圖捲、4籃模型及畫框等，包含從手繪一路進展到使用電腦做設計的經歷，也幾乎等於台灣技術劇場的演進歷程。

聶光炎出生於1933年，曾到夏威夷大學東西中心修習劇場藝術與實務，學成歸國後，投入台灣現代劇場之開拓。在一甲子的劇場生涯中，聶光炎設計超過160個作品，代表著台灣表演藝術發展中至為精彩幻麗的一幕幕；而他的設計工作記錄，也象徵著台灣走向現代劇場的步履腳印，呈現表演藝術舞台設計與技術發展的軌跡。

聶光炎為「青年劇展」、「世界劇展」各大專院校熱門的競演設計，為藝術團契每年推出新戲設計，接著芭蕾、現代舞團、交響樂團歌劇等相繼邀約他出手打造新氣象，也為雲門舞集、雅音、蘭陵、表坊、果陀、屏風、新象等各領風騷的50、60個演出團體完成轟動熱烈的舞台視覺面貌，以及京劇、崑曲、南管、歌仔戲等傳統劇種，也不約而同的請他籌畫東西合璧，脫胎換骨的現代風景。

「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出。（台大提供）「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」今起至明年1月15日於台大總圖展出。（台大提供）

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