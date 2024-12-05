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小校轉型成功！屏縣大成國小推大地藝術節 國際藝術家進駐

2024/12/05 14:41

屏東縣政府今天宣布，2024大地藝術節將於本月14日開幕。（記者羅欣貞攝）屏東縣政府今天宣布，2024大地藝術節將於本月14日開幕。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣新埤鄉大成國小原來僅27名學生，屏縣府於2021年將其轉型為藝術實驗小學，如今全校學生高達89人，本學年小一新生甚至要排隊候補；本月（12月）縣府與大成藝術實驗小學推出「大地藝術節」，來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭的跨國藝術家們，已從11月23日起進駐新埤鄉創作，12月14日活動開幕，展至明（2025）年3月2日。

「和大自然一起玩——2024大地藝術節」即將登場，屏東縣長周春米偕同7位藝術家們亮相。（記者羅欣貞攝）「和大自然一起玩——2024大地藝術節」即將登場，屏東縣長周春米偕同7位藝術家們亮相。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今（5）日公布大地藝節活動內容，7位藝術家一同亮相，縣長周春米邀請全國民眾一起來屏東參與跨域、國際且好玩的大地藝術節，此外，展覽期間還有不同路徑走讀導覽，也開放提供各校戶外教學、遊學預約參訪。

「和大自然一起玩——2024大地藝術節」有來自50個國家、150 組藝術家作品投件，參與評選，經評選邀請來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭的跨國藝術家們，11月23日起進駐新埤鄉展開創作。

周春米指出，屏東縣政府一直支持多元展能、創新的教育，屏東共有12所實驗小學，課程教育推動上展現跨域、統整及引動親、師、生的參與，落實新課綱自發、互動、共好精神，看見並成就每一個孩子。未來也將繼續支持教育創新發展，期望全縣160所小學都能走出自己的辦學特色、回應教育的多元需求。

教育處表示，大成藝術實驗小學在2021年轉型，是屏東公辦民營藝術實驗小學之一；縣府過去3年多全力協助大成轉型，引進雲門舞集舞蹈教室、台北藝術大學等專業師資支持學校課程轉化，這幾年學生人數從27人增加到89人，欣喜看到以藝術為媒介，為孩子帶來開闊的視野與獨特的創造力。

縣府表示，大成實驗小學做為美感基地，讓屏東辦學特色走出不同的藝術美感，此次「和大自然一起玩——2024 大地藝術節」是國際性和跨領域整合的藝術饗宴，呈現實驗教育的精神與內涵。

各國藝術家們進駐後，以藝術眼光穿梭在「風、木、水、火、土」元素中，跨領域創作，和小學生一起聆聽土地的故事，體驗文化的內涵，落實美學素養就在日常，在地宗教團體、社區村民及所有家長也都熱心參與，動員集體力量連結藝術教育，成果精采可期。

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