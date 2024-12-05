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首屆光節「顯影祭」點亮南藝之夜 以藝術反思日常

2024/12/05 15:11

〈類神經網路樹〉以光纖結構擬人工智慧的神經網路運作，透過感應現場行動網路的使用量改變光纖閃爍模式，呈現數據流動與信息傳遞。（南藝大提供）〈類神經網路樹〉以光纖結構擬人工智慧的神經網路運作，透過感應現場行動網路的使用量改變光纖閃爍模式，呈現數據流動與信息傳遞。（南藝大提供）

〔記者楊金城／台南報導〕位在台南官田區的國立台南藝術大學舉辦首屆光節《顯影祭夜行現象》，集結4組南藝大優秀校友與4組南藝學生團隊，帶來裝置、錄像與互動等多元媒材的光影作品，邀請觀眾一同踏入光影閃爍的南藝之夜，體驗藝術與日常的對話，展期到明年2月14日。

南藝大首屆光節，由動畫藝術與影像美學所副教授羅禾淋，帶領學生策展團隊謝雨庭、黃孟凡、潘保源、林亭羽、林佩穎、黃姿婷執行規畫，展覽以「夜行現象」為主題。光影作品在夜幕下閃爍，除了絢麗的視覺魅力，更蘊含對自我、社會等深刻反思。

羅禾淋說，與當地居民的交流中，發現不少人住在南藝大周邊卻其實從未走進校園，策展希望能透過光節的展覽形式，串連起南藝大與周邊居民的互動，打破藝術場域與日常生活之間的隔閡，讓更多人透過這場展覽感受到南藝大獨特的藝術能量與氛圍。

南藝大校友展出〈覺醒〉、烏山小蟹光場依依不捨4組作品；其中張程鈞創作的依依不捨，以兩輛電動車在草地上「談戀愛」的方式呈現，幽默地探討移工生活中面臨的文化與政策束縛。

張程鈞〈依依不捨〉。（南藝大提供）張程鈞〈依依不捨〉。（南藝大提供）

徵選的4組學生團隊作品，有黃孟凡、謝雨庭與潘保源的類神經網路樹、林亭羽與游子函的她／他說、黃姿婷、蔡采倫與黃俊凱的日／失常、黃至瑄與張家軒的光盒

林亭羽與游子函〈她／他說〉聚焦於欲望與社會認同的議題，運用光柵與眼睛錯視原理，創造出「嘴巴」不斷動作的視覺效果。（南藝大提供）林亭羽與游子函〈她／他說〉聚焦於欲望與社會認同的議題，運用光柵與眼睛錯視原理，創造出「嘴巴」不斷動作的視覺效果。（南藝大提供）

南藝大光節的每件作品都在光與影的變幻中，傳達藝術家對現實與虛擬、人文與現代的深入思考，展覽每天傍晚5點至晚間10點開放，免費入場。

〈覺醒〉以巨大的眼睛造型為主體，透過燈光流動模擬眼睛的開合。（南藝大提供）〈覺醒〉以巨大的眼睛造型為主體，透過燈光流動模擬眼睛的開合。（南藝大提供）

南藝大策展光節團隊。（南藝大）南藝大策展光節團隊。（南藝大）

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