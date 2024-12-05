超萌藍色「屁屁蛇」現身淡水海關碼頭 網美爭相拍照打卡

響尾「屁屁蛇」進駐淡水海關碼頭，網美爭相拍照打卡。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館將於12月14日至明年2月16日舉辦「2024光映淡水——無垠之光」系列活動，藝術裝置在今（5）日亮相，配合即將到來的生肖蛇年，特別讓響尾「屁屁蛇」進駐淡水海關碼頭，用牠極具特色的「屁屁」與大家見面。詳情可至官網（www.tshs.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁查詢。

淡水博物館表示，年度品牌活動「光映淡水」含藝術裝置、光影廊道、特色市集、音樂會與跨河演唱會，今年在洋樓打造一隻響尾「屁屁蛇」，主色取自藍色系，蛇腹融入古蹟建築的磚紋特色，蛇身盤繞形成一個大愛心，用極具特色的「屁屁」來迎接蛇年，寓意敲響整年好運氣，祝福幸福滿滿。

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藍色系的屁屁蛇以超萌藍色造型迎接新年，網美與可愛的屁屁蛇開心合影。（記者陳奕劭攝）

而光影廊道由藝術家王俊淵親自操刀設計，以9道藍、白色環形光座照亮整個碼頭。藝術裝置即日起已開放拍照，光影廊道將於12月14日正式點燈，於此之前每晚5點至10點試燈，歡迎有興趣者搶先觀賞。

淡古館長蔡美治表示，淡古館藝術裝置已是全國必打卡拍照的活動之一。今年選定辨識度高的響尾「屁屁蛇」，希望帶給大家全新的視覺驚喜。

蔡美治說，淡古館12月周周有活動，12月14至15日「小農市集音樂會」、12月21至22日「耶誕市集音樂會」、12月28至29日「特展體驗活動」與12月31日「閃耀新北1314跨河煙火活動——古蹟舞臺」，歡迎大家參與。

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