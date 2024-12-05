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老樹帶路 《樹說台南400》跟著165棵老樹故事遊台南

2024/12/05 18:42

台南市長黃偉哲（左2）與農業局代理局長陳仲杰（右2）等人，發表《樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光》及繪本《小樹苗找找家》。（記者劉婉君攝）台南市長黃偉哲（左2）與農業局代理局長陳仲杰（右2）等人，發表《樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光》及繪本《小樹苗找找家》。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕老樹帶路，台南市農業局今（5）日發表專書《樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光》及繪本《小樹苗找找家》，讓老樹帶路，引領讀者旅遊台南，發掘周邊的台南風情。

《樹說台南400》一書收錄165棵台南列管老樹的故事，作者東燁進行田野調查後，以5大章節、17條路線，用老樹串起遊程，透過輕鬆詼諧的筆觸與文學性的寫作手法，介紹老樹與周遭環境、人的生活，搭配溫暖的水彩畫風，並以簡圖串聯周邊的美食店家，也有QR Code方便讀者按圖索驥。

台南市農業局發表專書《樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光》，讓老樹帶路，引領讀者認識台南風情。（記者劉婉君攝）台南市農業局發表專書《樹說台南400-年輪裡的城市漫步時光》，讓老樹帶路，引領讀者認識台南風情。（記者劉婉君攝）

《小樹苗找找家》作者陳思妤，透過淺顯易懂的圖文，以溫馨的故事傳遞愛護自然的觀念，適合3歲以上兒童與家長共讀。

台南市長黃偉哲（左）代表將專書《樹說台南四百-年輪裡的城市漫步時光》及繪本《小樹苗找找家》，捐贈給台南市教育局所轄各級學校。（記者劉婉君攝）台南市長黃偉哲（左）代表將專書《樹說台南四百-年輪裡的城市漫步時光》及繪本《小樹苗找找家》，捐贈給台南市教育局所轄各級學校。（記者劉婉君攝）

台南市長黃偉哲與農業局代理局長陳仲杰等人，今天下午在台南市立圖書館永康新總館舉行新書發表會，並由黃偉哲代表，將書捐贈給台南市各級學校，希望深化台南學子對地方生態文化的認識。

另外，農業局也於今日起至明年1月5日，推出預購贈好禮活動，除享有購書優惠，活動期間預購「專書+繪本」套書，即有機會抽中價值3980元的台製桃花心木烏克麗麗，將於農曆年前抽出30位得主。

黃偉哲表示，台南是個有悠久歷史的城市，老樹跟市民生活息息相關，是台南文化的一部份，由老樹來述說台南的故事、詮釋台南的文化內涵再適合不過，藉由老樹說故事一定可以將台南的文化價值傳承給下一代。

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