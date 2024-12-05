2024人權藝術生活節開幕音樂會 「有光」 6日晚間免費演出

2024人權藝術生活節將於6日舉辦開幕音樂會，民眾可免費進場觀賞演出。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部國家人權博物館策辦的「2024人權藝術生活節」，以「天光照壁」為主題，自上週起，於白色恐怖景美紀念園區登場。開幕音樂會由葉益青策劃，12月6日晚間19:30在人權館禮堂，民眾可免費進場欣賞。

音樂會邀請來自台灣各地不同族群的創作者，包括達卡鬧（金曲獎入圍、吟遊原住民音樂家）、羅思容（金曲獎得主、客語流行音樂家）、吳文慧（白色恐怖受難者家屬、聲樂音樂家）、羅士哲（古意唸歌團團長、唸歌音樂家）、周自從（金曲獎入圍、霹靂布袋戲音樂家）、王水源（嘻哈音樂家）。

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人權館表示，回顧白色恐怖統治下的台灣，那個被禁錮的時代，人民眼睛閉上、耳朵關上，心靈鎖住，自由無法揮灑；這場「有光音樂會」傳達「光在我心」的意念，期待隨著歌聲走回曾經，讓緊閉的情感綻放；也期待有光照亮國家，讓希望開出一朵花。

人權館指出，「2024人權藝術生活節」將持續至12月22日。接下來還將有圓仔花意識拼貼劇坊結合歌仔戲及傳統南管戲曲的現代劇場表演《鶯鶯》，探討當代的女性議題；成功走丟少女改編民主運動前輩商滿生的故事《重劃地》，展現新世代對100年前人權遊行的解構與詮釋；林座以太陽花學運青年為背景創作的《所以我們點燃火焰》，探討人性在極端壓迫中的掙扎；海島演劇以1946年簡國賢的《壁》劇延伸的創作《開在壁上的花》，最後由滅火器樂團壓軸演出《天光照壁》。

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