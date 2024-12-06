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十三行博物館拜訪韓國姊妹館 深化台韓文化交流

2024/12/06 16:23

十三行博物館長羅珮瑄（左）與韓國全谷史前博物館長李漢龍，續簽雙方學術文化交流協議。（記者翁聿煌攝）十三行博物館長羅珮瑄（左）與韓國全谷史前博物館長李漢龍，續簽雙方學術文化交流協議。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立十三行博物館12月3日受邀前往韓國全谷史前博物館，續簽學術文化交流協議，為兩館自2019年締結姊妹館以來的友好情誼再添新頁，雙方未來5年將透過展覽、論壇、工作坊等更豐富多元的合作形式，深化台韓文化交流。

十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行與全谷史前博物館自2019年簽署合作協議迄今，雙方每年於新北考古生活節及韓國漣川舊石器節展開密切合作，透過學術論壇、跨域展覽及串聯行銷，共同推展台韓文化，並促成此次實體互訪與續約，展現雙方合作熱忱。

羅珮瑄說，續約規劃未來5年合作藍圖，包括論壇、品牌活動、工作坊及期刊等學術交流等，並確認2026年於全谷史前博物館舉辦的國際交流展，將精選具台灣文化特色的十三行博物館館藏，向國際展現台灣文化之美，進一步推廣台灣獨一無二的文化價值。

羅珮瑄說，此行除與姊妹館全谷史前博物館續簽合作協議外，十三行博物館代表團也拜會國立民俗博物館、國立韓國歷史博物館、京畿道兒童博物館、首爾工藝美術館以及漢城百濟博物館等6個博物館，雙方交流熱烈，更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

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