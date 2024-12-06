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VIVA !Mr.Hsu廣獲好評 許博允子：將於海內外推廣

2024/12/06 20:35

節目之間穿插黑白紀錄影像，讓觀者相當感動。（新象提供）節目之間穿插黑白紀錄影像，讓觀者相當感動。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕已故藝文界大老許博允（1944-2023）逝世1週年，由他兒子許維城親自執導並策劃的「許博允紀念音樂會VIVA, Mr. Hsu!」，上週在台北表演藝術中心演出，獨特的節目形態獲得眾多好評與回響。許維城表示有將「VIVA ! Mr.Hsu」推廣到海內外的計劃，同時，希望持續擴大規模，目標是有一天能在許博允所催生的小巨蛋及大巨蛋演出。

「許博允紀念音樂會VIVA, Mr. Hsu!」，朱宗慶打擊樂團演出。（新象提供）「許博允紀念音樂會VIVA, Mr. Hsu!」，朱宗慶打擊樂團演出。（新象提供）

「VIVA, Mr. Hsu!」以許博允的音樂為基礎，融合舞蹈、舞踏、劇場、空中馬戲、戲曲、弦樂、打擊樂、視覺藝術等跨領域呈現，並在節目與節目之間穿插黑白紀錄影像，讓觀者相當感動。2場音樂會圓滿結束後，許維城有感而發表示，其實製作這個演出非常輕鬆寫意，原因是，許先生的音樂獨創且不拘形式，穿越時空衝擊靈魂深處，內容包羅萬象，在這樣的音樂基底中，幸運地集合了優異精湛的台灣本土表演藝術家，以及優秀的製作與行政團隊，呈現了許先生音樂的精髓。

「VIVA, Mr. Hsu!」融合舞蹈、舞踏、劇場、空中馬戲、戲曲、弦樂、打擊樂、視覺藝術等跨領域呈現。（新象提供）「VIVA, Mr. Hsu!」融合舞蹈、舞踏、劇場、空中馬戲、戲曲、弦樂、打擊樂、視覺藝術等跨領域呈現。（新象提供）

「許多人都知道我父親許博允先生，對這世界尤其在文化上及許多方面的全心付出與貢獻。但其實對我來說，許先生最巨大的貢獻，就是他的音樂作品。」「接下來，我們計畫將VIVA ! Mr.Hsu的演出推廣到台灣各地，同時更要推廣至海外演出」，許維城說，期待大家能多多支持，同時，「我們希望能持續的擴大規模，有朝一日，能在許先生所催生的小巨蛋及大巨蛋演出！」

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