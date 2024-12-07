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台灣閱讀節今日登場 11國共同挺台灣

2024/12/07 13:18

台灣閱讀節今日登場，國家圖書館邀集11個駐台大使館與機構參與，共同「挺台灣」。 （國圖提供）台灣閱讀節今日登場，國家圖書館邀集11個駐台大使館與機構參與，共同「挺台灣」。 （國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣閱讀節今日登場，國家圖書館邀集11個駐台大使館與機構，呈現以「世界交享閱」為名的「挺台灣」閱讀風景。國圖館長王涵青表示，藉由一年一度交流，讓國際友人匯聚一堂，認識台灣的閱讀成果，充分發揮讓世界看見台灣、從台灣探索世界的雙向效益，也引領民眾探索世界各地的繪本與文學作品。

台灣閱讀節包括邦交國貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞等三大使館，以及法國在台協會、捷克經濟文化辦事處、歌德學院（台北）德國文化中心、日本台灣交流協會、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、波蘭臺北辦事處、沙烏地阿拉伯商務辦事處、台灣歐洲聯盟中心以及高市圖國際繪本中心等參與。

王涵青表示，國圖積極推動台灣與國際間的閱讀文化交流，並與多國大使館、駐台機構合作，於每年台灣閱讀節設置「世界交享閱」展區，展現各國閱讀文化的多樣魅力，活動亮點包括貝里斯大使館展示該國的熱帶風光、獨特歷史與文化；聖克里斯多福與尼維斯大使館安排公牛表演與化裝舞會，讓大家深入了解該國的傳統與文化；聖露西亞大使館則以當地作家的文學作品為主題，透過互動活動帶領參與者體驗加勒比海島嶼的風情。

台灣閱讀節今日登場，捷克經濟文化辦事處帶來「捷克聖誕魔幻世界」，讓大家在傳統聖誕頌歌的氛圍中，體驗捷克的聖誕餅乾裝飾和文學探索。（國圖提供）台灣閱讀節今日登場，捷克經濟文化辦事處帶來「捷克聖誕魔幻世界」，讓大家在傳統聖誕頌歌的氛圍中，體驗捷克的聖誕餅乾裝飾和文學探索。（國圖提供）

此外，法國在台協會舉辦法語－中文雙語朗讀活動，讓參與者探索法國兒童文學的迷人世界；捷克經濟文化辦事處帶來「捷克聖誕魔幻世界」，讓大家在傳統聖誕頌歌的氛圍中，體驗捷克的聖誕餅乾裝飾和文學探索；歐盟中心展示最新出版的歐洲議題書籍，並介紹歐盟的歷史與文化；歌德學院（台北）德國文化中心紀念卡夫卡逝世100周年，展出其經典作品。

另，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處展示亡靈節主題手作；波蘭台北辦事處介紹現代文學作品；沙烏地阿拉伯商務辦事處邀請阿拉伯專業說書人講述沙烏地的童書，並教學阿拉伯語問候語與經典歌謠，讓參與者體驗阿拉伯文化的獨特魅力；日本台灣交流協會則提供繪本與傳統玩具的體驗，呈現日本的文化特色。高雄市立圖書館國際繪本中心，展出推廣台灣繪本文化之成果「好繪芽繪本人才扶植計畫」，將台灣的繪本帶向世界，讓參與者深入體驗各國的文學與文化，並一同探索、認識並創造全球的連結。

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