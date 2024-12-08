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青少年聯合創作成果展《傾巢而出的可能性》 台南生活美學館展出

2024/12/08 11:44

台南生活美學館《傾巢而出的可能性》，展期即日起至明年2月9日。（台南生活美學館提供）台南生活美學館《傾巢而出的可能性》，展期即日起至明年2月9日。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部所屬國立台南生活美學館推廣青少年藝術文化近用，舉辦「少年家當代藝術體驗」工作坊，匯聚金工、機械、繪畫、行為等當代藝術領域帶領學員創作，即日起以《傾巢而出的可能性》為題成果展，讓大家看見青少年創作能量。

《傾巢而出的可能性》 展現青少年創意實踐。（台南生活美學館提供）《傾巢而出的可能性》 展現青少年創意實踐。（台南生活美學館提供）

這項活動由藝術家康立穎、蕭聖健、蔡宗祐與葉子啓指導，帶領青少年探索藝術的無限可能。聯合成果展《傾巢而出的可能性》，並結合青少年與成功大學建築學系大學生的創作能量，共同呈現藝術與建築的交融與對話，每一件作品都是創作思維的實踐，注入藝術魅力。

台南生活美學館長黃瓊瑩表示，聯合成果發表展覽是推廣文化近用政策的實踐，不僅展現今年9月至11月當代藝術體驗工作坊成果，更有建築學系師生參與，激盪出多元創作的可能性，展現青年學子的創作熱情與活力。

《傾巢而出的可能性》展覽，自即日起至明年（2025）2月9日，於臺南生活美學館新世代藝術實驗室展出。

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