25位年輕女工不幸罹難 《旗津白玫瑰．25紀事》致敬台灣經濟起飛的女力

新古典室內樂團耗時3年製作《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，紀念50年前旗津女工的船難事件，並向當年撐起台灣經濟起飛的女力致敬。（新古典室內樂團提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕作品屢獲國內外肯定的「新古典室內樂團」，耗時3年製作《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，紀念50年前旗津女工的船難事件，並向當年撐起台灣經濟起飛的女力致敬。

《旗津白玫瑰．25紀事》，由榮獲「2022高雄文藝獎」肯定的藝術總監陳欣宜，以1973年往返旗津與高雄加工出口區民營渡輪，因超載翻覆意外，造成25位年輕女工不幸罹難的歷史事件作為創作題材，邀請馬來西亞國際知名音樂藝術家Ng Chor Guan （黃楚原）跨國共創，舞台設計則力邀榮獲《2024德國iF設計獎》肯定的趙建銘建築師跨域操刀，以一座連續摺板的舞台裝置，彎折的水平線，如分隔了兩個世界，串連了整個故事。

請繼續往下閱讀...

新古典室內樂團的演奏家和肢體藝術家們，首度嘗試了Divisived Theater（集體創作）的呈現方式，實驗融合當代音樂、聲景素材、紀實影像、物件、即興、舞踏元素及空間美學，相互之間創作關係的無限可能，藉由舞台上異質元素的高度整合與跨域交融，呈現超乎想像的獨特美學，希望帶給觀眾不一樣的劇場體驗，全劇包括《軌跡》、《選擇》、《回家》三幕，尋著當年女工們離家工作的軌跡，在生命中不同選擇的岔路，最終回歸各種形態的「家」。

陳欣宜表示，此次受邀至2024臺南藝術節壓軸演出，經由舞台上的重新演繹，帶領大家回到那個純真的年代，感受動人的生命樂章，傳遞我們所堅守的價值與美好的信念，並向當年撐起台灣經濟起飛的女力致敬。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法