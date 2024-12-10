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新北客家快閃秀12/14登場 傳統融合街舞擦出火花

2024/12/10 16:03

113新北市客家快閃活動將展現連串放客、嘻哈客及客女力街舞表演。（記者羅國嘉攝）113新北市客家快閃活動將展現連串放客、嘻哈客及客女力街舞表演。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家事務局與黎明技術學院表演藝術系合作，於14日在新莊區宏匯廣場一樓生活廣場，辦理「新北市客家快閃秀」，此次活動分別於下午3時30分、5時及晚間6時30分登場，由100位學生輪番上陣，以多首客語流行歌曲搭配街舞表演，最後呈現客家傳統舞蹈，將東方與西方文化相容，以傳統與創新的舞蹈表演方式呈現。

自編客語創作歌曲〈雨中的你〉排練情形。（記者羅國嘉攝）自編客語創作歌曲〈雨中的你〉排練情形。（記者羅國嘉攝）

客家局文教發展科長吳克億指出，此次活動在表演曲目的編排上，加強客家音樂元素，除了多首客語流行歌曲搭配街舞表演外，還加上演唱自編客語創作歌曲〈雨中的你〉、自編客語歌曲〈來Hakka〉唱跳表演，最後呈現客家傳統舞蹈，將東方與西方文化的碰撞，帶給觀眾耳目一新的體驗。

吳克億表示，客家局積極推動青年參與客家活動，長期與大專院校合作，共同推廣客家文化，透過舉辦各項客家藝文表演，培養青年認識客家歷史背景與客家精神，將客家音樂及客家藝術在時代變化下，融入潮流趨勢，以當代方式展現客家文化。

客家局長林素琴說，客家歌謠或演出走入社區、人群是文化推廣重要途徑之一，透過青年學子的才藝展現客家文化的美學和底蘊，一方面青年承擔文化傳承重擔，另一方面又讓市民朋有親近客家，甚至可以展現新北多元文化面貌。

12月14日將於新莊宏匯廣場表演「HAKKAER」客家舞蹈。（記者羅國嘉攝）12月14日將於新莊宏匯廣場表演「HAKKAER」客家舞蹈。（記者羅國嘉攝）

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