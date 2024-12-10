新竹241藝術空間「光－光 Light-ly」 以光影重構城市與家庭的記憶

新竹241藝術空間《光－光 Light-ly》傅聖雅個展，以光影交織的對話重構城市與家庭的記憶 。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市鐵道藝術村駐村藝術家傅聖雅的個展《光－光 Light-ly》以「光」為核心主題，探索光在不同語境下的多重意涵及情感連結，展覽即日起至15日於新竹241藝術空間展出，歡迎各界前往欣賞。

市府指出，竹市鐵道藝術村做為結合歷史與藝術的文化場域，經過多年修復與活化後，轉型為藝術家駐村基地，為當代藝術創作者提供更多元的展演與交流空間。儘管鐵道藝術村目前因屋頂整修工程而暫時休館，駐村藝術家的精彩創作將在241藝術空間small space與觀眾見面，展示新竹市藝術文化的活力與深度。

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文化局長王翔郁表示，傅聖雅畢業於國立臺北藝術大學美術創作碩士班，曾就讀國立清華大學藝術與設計學系創作組。對她而言，新竹這座城市承載了她求學與童年的珍貴回憶。傅聖雅的創作擅長運用版印與軟雕塑來表達對生活與自我的省思，近期則專注於以紙為媒介，透過輕盈的影像與層疊的語言，呈現時光流逝中逐漸模糊的記憶。

傅聖雅說，光代表著多重意涵，如時間、恩惠、裸露與平滑等。它既是時間流逝的象徵，也是記憶的載體。在此次展覽中以「光光」為題，試圖引發觀眾對光的聯想，並藉此向大眾呈現她以光為媒介，重新構築生活與記憶的詩意實驗。

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