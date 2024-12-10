總舖師變講師還出書，精彩呈現傳統辦桌文化與老台菜料理

總舖師王明煌變專技講師，還完成新著，闡述台南的辦桌文化。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕平時於大學餐旅系執教的總舖師王明煌，耗時逾4年，完成著作《紅圓桌舊食光》，精采呈現傳統的筵席文化，並藉由包含「阿勇師」汪義勇在內的6位名廚故事及經驗談，介紹經典台菜料理，提供製作方式。圖文並貌，內容精采，新書已正式出版，迴響熱烈。

王明煌就師承有「辦桌南霸天」之稱的汪義勇，平時在嘉南藥理大學餐旅管理系任教，《紅圓桌舊食光》是他以自己的研究所論文為基礎，再擴充訪談的資料，並蒐集的照片集結成書。

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王明煌表示，這本著作就是在訴說傳統的辦桌文化，尤其呈現道地的台南味，也描述阿勇家餐飲集團成功的事蹟，還有福爾摩沙廚藝協會5大總舖師蔡裕峰、陳天賞、陳亞家、郭長庚，以及郭春發與郭雨澤父子檔等的料理心得、手路菜食譜，共207頁。

王明煌書中提及了「辦桌進化論」，從最初的鄰里互助年代，邁向分工化，曾經歷逐漸沒落的時期，但又能在危機中華麗轉身，且因電影帶動風潮下，以復古美學呈現，讓傳統產業更趨精緻。

書中亦介紹了嫁娶、入厝、尾牙、滿月酒、祝壽宴、選舉餐會，以及出殯後讓守孝親友享用的便菜飯等，人生的各個階段，都離不開辦桌。

王明煌以圖文並貌的方式，介紹了阿勇師的11道辦桌菜色，包含古早味的五柳枝、紅燒羹、網紗肉丸、魷魚螺肉蒜、雞仔豬肚鱉、龍蝦三明治、換骨通心鰻等，還詳述料理的相關做法，猶如精彩的食譜。

另外5組名廚也各介紹2道手路菜，如蝦棗、布袋雞、開胃拼盤、封肉鮑魚、干貝繡球湯等，都相當經典；王明煌強調，現在辦桌已不再需要左鄰右舍幫忙，每道料理充滿著歷史，卻也愈顯精緻。時光飛逝，但料理中濃郁的人情味依舊。

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