鄭南榕特展首度移師高史博 見證台灣民主化過程

「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展今在高雄史博館開幕。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應1210國際人權日，高雄市歷史博物館今舉辦「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展開幕，這也是鄭南榕特展首度在高市官方展場舉行，市長陳其邁強調，自由民主不是憑空降下來的。

「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展今在高雄史博館開幕。（記者王榮祥攝）

適逢1210國際人權日、以及美麗島事件45週年，高雄市長陳其邁邀請財團法人鄭南榕基金會，由國家人權委員會、財團法人二二八事件紀念基金會協助，將「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展移師高史博展出。

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鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、基金會終身志工葉菊蘭、高雄市長陳其邁、高市議長康裕成、立委許智傑與林岱樺、多位基金會代表與高市議員均參與開幕式，共同追憶鄭南榕為台灣民主的付出。

葉菊蘭說，這是鄭南榕特展首次在高雄公部門舉行，很感謝市長陳其邁與議長康裕成，讓很多本土故事在這裡能夠大聲說出來。

陳其邁表示，史博館是二二八歷史現場，也見證台灣民主化過程，在這裡舉辦鄭南榕特展非常適合，歡迎市民朋友來參訪，了解台灣民主的艱辛，也知道自由民主不是憑空降下，是一棒一棒接力犧牲才有的。

史博館說明，鄭南榕特展分六大展區，以鄭南榕生平背景、民主運動、自由時代雜誌經營理念回主軸，展出包括鄭南榕手稿、獄中書信、雜誌社檔案、法院傳票及影像資料等，展覽日期12月10日至明年4月20日，展覽地點在史博館二樓203多功能室。

「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展今在高雄史博館開幕。（記者王榮祥攝）

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