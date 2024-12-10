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阿美族巫師祭儀保存者莊美梅Epah Akus辭世 享壽96歲

2024/12/10 16:54

「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅日前辭世，其長期致力於阿美族巫師祭儀的執行、保存與傳承，肩負起身為祭師之責，對阿美族祭儀文化深具貢獻，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。（花蓮縣文化局提供）「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅日前辭世，其長期致力於阿美族巫師祭儀的執行、保存與傳承，肩負起身為祭師之責，對阿美族祭儀文化深具貢獻，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。（花蓮縣文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅Epah Akus於前（8）日辭世，享壽96歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，莊美梅長期致力於阿美族巫師祭儀的執行、保存與傳承，肩負起身為Sikawasay（祭師）的身分及責任，對阿美族祭儀文化深具貢獻，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

莊美梅自年輕時即成為Sikawasay（祭師），肩負起部落及家戶執行儀式的終身職，圖為其身著日常為家戶執行慰靈祭服飾。（花蓮縣文化局提供）莊美梅自年輕時即成為Sikawasay（祭師），肩負起部落及家戶執行儀式的終身職，圖為其身著日常為家戶執行慰靈祭服飾。（花蓮縣文化局提供）

莊美梅生於1929年，自年輕時即成為Sikawasay（祭師），無論是在風雨中或是徹夜不眠的情況下，皆堅守崗位執行儀式，肩負起部落及家戶執行儀式的終身職，實踐對儀式文化的保存及傳承。2009年經花蓮縣政府公告認定為「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者。

文化部表示，Sikawasay（祭師）在阿美族母語有「承載靈的人」、「擁有靈的人」、「富有靈的人」之意，其責任義務包括部落歲時祭儀、為族人祈福消災等。感佩莊美梅長期致力於部落文化傳承，文化部將持續協助阿美族祭師文化的傳承紀錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產永續流傳。

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