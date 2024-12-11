台中「ART．豐原藝術家邀請展」 水墨藝術家李宗仁壓軸展出

李宗仁的作品〈郁金〉，靜謐潔淨的氛圍輝映出人文底蘊的風景美學。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心「ART．豐原藝術家邀請展」，邀請創作近40年的水墨藝術家李宗仁，以「天地之間」為主題，運用水墨與細化壓克力彩，以西方光影構圖，鋪陳壯闊恢宏的山川百岳，勾勒獨樹一幟的玉山圓柏等涵蘊人文關懷的極致美學作品，即日起展出至明年1月5日。

台中市葫蘆墩文化中心表示，李宗仁就讀國立藝專期間，即以「城市台北」作品榮獲全國美展首獎，一鳴驚人，後赴美深造取得藝術創作碩士後返國任教，曾多次應邀參與國際美展，展現豐沛的創作能量。

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李宗仁的作品〈神域聖山〉珠穆朗瑪峰，厚重的巨岩石壁及白雪堆疊的磅礴氣勢，營造逼真動人心魄的神山聖境。（記者歐素美攝）

李宗仁深入觀察台灣地理環境，通過精細彩筆幻化迷人風景，如《森情系列》，淋漓氤氳的水墨技法，交融壓克力顏料鮮明飽和的翠綠澄黃色調，豐盛多姿的自然景觀，寄喻對家鄉土地的深厚感情。

李宗仁表示，玉山圓柏的莊嚴氣魄和頑強生命能量帶來深刻的震憾感動，加上突如其來經歷親人面對生命的挑戰，從而成為心靈寄託、精神鼓勵，與家人扶持共守的象徵。

歷經風雕雪塑、歲月流轉，仍莊嚴屹立的玉山圓柏，是畫家人生體悟與家人情感連結，以此為關鍵元素創作的《聖域》系列，運用傳統千年的松柏題材反覆描繪的蒼勁枝枒，映襯純淨洗鍊的基底光影，彰顯律動的生命力。

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