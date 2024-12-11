故宮監視器出包？故宮：展品安全無虞

故宮說明發文澄清展品安全無虞。（資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院北部院區，今年5月時發生展間停電15分鐘突發狀況。事後調查發現，北市府地下水道工程不慎挖斷輸電線路才導致停電。有媒體報導指出立委聲稱故宮監視器受到波及，數分鐘未運作、無畫面狀況。對此，故宮今日發聲明澄清表示，停電當下，立即啟動相關應變程序，於當日11時46分恢復正常參觀。

故宮說明，今年5月23日上午11時22分因台北市政府下水道工程挖損輸電線路造成跳脫，影響台北市士林區約1萬2千戶停電。故宮於停電當下，立即依據《國立故宮博物院災害緊急應變作業要點》啟動相關應變程序，除第一時間啟動發電機，並由現場人員協助照明，清場疏散遊客，以確保遊客及文物安全。復電後，故宮須檢視展櫃展品安全無虞，才重新開放遊客入場，約於當日11時46分恢復正常參觀。

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至於文物安全維護，故宮也依照多重安全設施加以防護，展間文物均置於展櫃內，展櫃配置厚達1公分安全玻璃甚為堅固，展櫃必須以機械鑰匙方可開啟，不受停電影響；展櫃附近遍布盜警偵測器及門禁感知器，再加上監視系統及管理員現場維護秩序，形成複式監控管理模式。

故宮強調，緊急發電機平日均定期保養測試，停電後約莫1分鐘內立即啟動供電；至於內部監視器是否在停電時受影響者，係指監視專用的網路交換機，因發電機啟動瞬間電壓突波影響而導致重新開機，需於短暫片刻恢復時限，但隨後立即回復正常運作，錄影受影響約2分多鐘。惟其他安全系統如門禁盜警等，均全程正常運行且不中斷地監控防護，另展場管理員全數投入現場維持秩序，避免損及文物及觀眾安全之情事發生。

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