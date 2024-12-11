第28屆台法文化獎揭曉 尚馬克鐵胡萬、蔡博丞同獲殊榮

「丞舞製作團隊B.DANCE」並擔任藝術總監蔡博丞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第28屆台法文化獎今天揭曉，由法國維蘇亞洲國際影展（FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬，以及丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞共同獲得。

文化部表示，本年評審會議由文化部長李遠及學院年度副主席皮特（Jean-Robert PITTE）共同主持，台法雙邊評審團的討論深入且熱烈，過程中總共審核17位來自不同領域的候選人，涵蓋文學、電影、舞蹈、建築、攝影、繪畫、學術研究、國民外交推廣等多個範疇，這些候選人在各自領域內取得卓越成就之餘，也持續為台法及台歐文化的發展交流貢獻心力。

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法國維蘇亞洲國際影展（FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬。（文化部提供）

尚馬克．鐵胡萬在1995年與其妻子共同創辦「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。在擔任影展總幹事及藝術總監長達30年期間，尚馬克．鐵胡萬親自選映了80部由台灣導演執導，或由台灣電影業製作、或共同製作的影片，影展也多次邀請臺灣文化界人士參與，如導演侯孝賢。

蔡博丞為台灣中青世代新銳編舞家，2014年創立「丞舞製作團隊B.DANCE」並擔任藝術總監。在多國編舞大賽屢獲肯定，曾以《浮花》勇奪2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，並憑藉作品《怒》獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019-2020年「年度新銳編舞家」。作為出身台灣，進軍國際舞壇的編舞家，蔡博丞以個人源源不絕的創作力，擔當同世代的中堅角色，透過當代舞蹈為台歐交流注入動能，並不斷以自身舞團打響臺灣藝文品牌的知名度。

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