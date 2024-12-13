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高雄左中舞蹈班40週年 今起3天舞動大東藝文中心
高雄左中舞蹈班40週年舞展，今起一連3天在大東藝文中心售票演出。（左營高中提供）
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立左營高中舞蹈班慶祝成立40週年，今（13）日起至15日在大東藝術文化中心舞展，集結歷屆校友的傑出創作，呈現芭蕾、現代舞與中國舞3種舞蹈風格，推出9齣精采舞作。
舞展是以首支芭蕾舞作「純境」以交響樂曲為靈感，展現現代芭蕾的流動美感與青春活力；中國舞「拂竿．倏影」結合國劇武功與現代舞劇場，呈現俠士飛天遁地的動態之美；現代舞「擁抱」深刻探討情感的多層次表達，結合希臘神話概念，表現人類情感的矛盾與延展。
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校長林百鴻表示，左中舞蹈班成立邁入40週年，歷年來畢業校友在舞蹈藝術方面都有很傑出的表現，也深受國內外舞蹈專業系所及舞團的重視，在各自的崗位上發光發熱各有所成，展現輝煌燦爛的成果，期許再創另一個40年的榮耀。
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