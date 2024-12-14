嘎呼拉斯山中音樂節登場 帶來山林中最悅耳的音樂盛宴

第5屆嘎呼拉斯音樂節連續兩天在高雄六龜寶來國中登場。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕第5屆嘎呼拉斯音樂節連續兩天在高雄六龜寶來國中登場，今年活動集結六龜區、茂林區、桃源區等共15所高中小學校、社區古謠音樂饗宴，以及遠從非洲史瓦帝尼圓通學校，副總統蕭美琴特地到場聆聽，「台灣民歌之父」胡德夫、金曲獎最佳原住民歌手桑布伊、桑梅絹也帶來山林中最悅耳的音樂盛宴。

「嘎呼拉斯」是布農族語「唱歌」的意思，音樂節是由高雄市尼布恩人文教育關懷協會推動的原民文化保存的創生音樂，成立尼布恩的牙醫師陳俊志在莫拉克風災後，帶領當地孩子用音樂癒傷，並多次出國演出獲獎。

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蕭美琴和高雄市長陳其邁今特地上山參加音樂會，尼布恩協會表示，今年孩子們歷經紐西蘭世界合唱大賽、總統府接見、國慶大典國歌領唱，一切都感恩各界支持與幫忙，才能讓孩子們視野更加開闊。

參加音樂會的民眾享受著山中涼爽舒適的天氣，聽著昊恩的特殊嗓音唱出生命的悠然，還有茂林國小、桃源國小孩子們輪番上陣唱著傳統文化的音樂歌曲，坐在舒服草地上放鬆心靈享受的音樂，替週末假期帶來悠然的氣氛。

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