長年深耕桃園客語傳承 羅金珠獲卓越貢獻獎

桃園市客家卓越貢獻人員，語言文化類由客語薪傳師羅金珠獲得殊榮。（羅金珠提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府為鼓勵各界投入客家事務傳承推廣之工作，選拔客家卓越貢獻人員，今年語言文化類由資深客語薪傳師羅金珠一人獲得殊榮，羅長年深耕客語傳承、編纂校訂客語書籍等貢獻，長期努力貢獻獲得肯定，下週三將到市府受獎。

桃園市府客家事務局指出，羅金珠主要貢獻包括發表、協助轉譯及協助校訂客家書籍，如以台灣客語海陸腔編成的《安徒生童話全集》、《新屋庄客家情》等書籍；長年指導學生參與各項客語競賽、協助公部門辦理客語研習並擔任競賽評審委員；擔任學校及社區客語講師、開設各項客語課程、擔任客家委員會及客家事務局推動客語之各項委員，並於客語教學上榮獲多項肯定，並為2021年桃園市客語績優薪傳師。

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羅金珠為楊梅富岡人，講海陸腔，榮獲卓越貢獻人員「很開心」，她說，2008年取得薪傳師資格，2011年起便在桃園地區教學客語，對象從國小孩子到社會大眾、長輩，近4年也在富岡創生基地「富富．小山岡」做導覽解說服務。

羅金珠有感而發表示，學客家語，走語言這條路其實不輕鬆，一路上參加認證、比賽等等，也需認識客家文化，現在網路手機世代，孩子想法新穎，特別面對國小孩子，教學須多耐心溝通，語言涉及的文化層面，對孩子較有距離感，但她覺得「重點是學習願意」，孩子想學，她就會陪著孩子學，孩子獲得成就，她同樣感到開心。

客家局指出，今年產業類無人投件，公共推廣類審查結果從缺，語言文化類僅羅得獎；感謝所有參選者長期投入客家事務的努力，也恭喜羅金珠得獎，期盼羅在教育界持續發揮影響力，同時帶動更多人才加入傳承推廣客家語言文化的行列。

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