國寶級電影放映師張松如 見證台灣電影發展史

文史工作者潘樵（右）出版《漂泊，電影，張松如》一書，記錄國寶級電影放映師張松口（左）的電影人生。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮坪頂里「阿松懷舊電影文物館」，負責人是今年72歲的張松如，他12歲因家境貧困到電影院工作，繪製電影看板也當電影放映師，之後轉做露天電影，足跡幾乎遍及全台，他更自掏腰包收藏數百部膠卷電影、放映設備，保留珍貴文化資產，文史工作者潘樵特別透過訪談記錄，出版《漂泊，電影，張松如》一書，不僅是張松如個人回憶錄，也讓更多人認識台灣電影文化的豐富與魅力。

南投縣草屯鎮坪頂里投17線4K旁的「阿松懷舊電影文物館」。（記者佟振國攝）

草屯鎮坪頂里的半路店緊鄰中寮鄉，當地住戶稀少，早年少有人車經過，直到2016年新的鄉道投17線道路開通之後，半路店才慢慢被人們關注，主要原因是當地的「阿松懷舊電影文物館」，緊臨馬路的矮牆上畫滿了各種電影看板、劇照，讓路過的人印象深刻。

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張松如多年來自掏腰包買下的膠卷電影及放映設備，還有一間小型電影院讓人欣賞老電影。（記者佟振國攝）

文史工作者潘樵為此前往探訪，看到裡面收藏大量的舊式放映機、膠卷影片、電影海報以及老照片，甚至還有一間可以播放老電影的迷你戲院，令他大開眼界，透過多次訪談記錄，《漂泊，電影，張松如》一書於近日出版，見證張松如的電影人生。

潘樵表示，張松如自幼家貧，母親早逝，原本跟著父親四處賣藥，國小只念了1個月即輟學，12歲透過介紹到草屯大世界戲院工作，先是繪製電影看板，進而擔任電影放映師，曾為30多家戲院放映電影，隨著錄影帶興起，電影院沒落，張松如轉做露天電影，一做就是30多年，足跡幾乎遍及全台，近幾年又致力電影文物館，奉獻台灣電影長達60年。

今年72歲的張松如，12歲就投入電影工作至今長達60年。（記者佟振國攝）

潘樵指出，張松如自掏腰包，收藏300多部膠卷電影，當年1部熱門膠卷電影要價2萬5,000元，300多部就是700多萬元，他更無償將200多部電影捐給國家電影資料館收藏，無私精神令人感佩。

張松如不識字，但他想將他的電影經歷寫成一本書，終於透過潘樵協助完成一項心願，《漂泊，電影，張松如》雖是張松如個人回憶錄，但是書中還提及「台灣的電影發展」和「草屯的電影歷史」，另外還有許多與電影文化相關的紀錄，因此張松如是一位國寶級的電影放映師，透過回憶錄也讓國人認識台灣電影文化的豐富與魅力。

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