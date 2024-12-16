雙城論壇負面效應？ 國民黨立委提案刪文化部赴陸考察預算

立院教文會今（16）日審查文化部預算，國民黨多位立委主張全數刪除或凍結「大陸地區旅費」，文化部長李遠（中）則認為，在兩岸交流方面，文化部應該是爭議最小，經朝野立委討論後，決定先全數凍結。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北上海雙城論壇爭議不斷，竟導致國民黨立委主張刪除文化部114年赴中考察預算？立法院教育文化委員會今（16）日審查文化部預算，針對文化部在114年度編列96.2萬元「大陸地區旅費」，羅廷瑋等多位國民黨立委以「兩岸關係惡化」為由，提案全數刪除，經多方討論之後，決定全數凍結，待文化部提出更明確的交流計畫後，再討論是否解凍。

立法委員羅廷瑋、萬美玲等人分別針對文化部114年赴中考察預算，指政府於今年6月27日將赴陸港澳旅遊警示提升至「橙色」，建議民眾避免非必要赴陸港澳，政府既建議民眾避免前往，卻仍以公帑規劃相關出訪，顯見政策與實際執行存在矛盾，且預算書中看不出實際出訪內容，因此主張全數刪除或凍結。

請繼續往下閱讀...

對此，文化部長李遠以自己的作品在中國也有簡體版為例，即便是現在，兩岸之間的民間文化交流還是存在，如書展、電影等方面都仍是持續的，李遠認為，在兩岸交流方面，文化部應該是屬於爭議最小，大家最覺得可以緩和兩岸氛圍的，所以不需要現在就全部刪除。

民進黨立委范雲則提出疑問，針對台北市政府正在進行中的雙城論壇所引發的爭議，民進黨委員都沒有刪動兩岸交流，怎麼反而是國民黨委員主張要刪？范雲說，「其民進黨政府還是希望能夠有對等的交流，那文化是一個非常好的媒介，我還是希望保留這個預算，我相信安全方面，他們一定會了解陸委會的各種的政策，在可以的情況下就去交流。」

李遠也補充說明，事實上，從2021年起，台灣政府在香港派駐的常駐人力就完全調回，所以現階段很多交流活動的進行，是需要仰賴國際差旅來進行；至於旅遊安全方面，李遠表示，文化部也會多加注意。

在朝野立委討論後，教文會召集人萬美玲以「信任李遠部長一次」，主張全部預算先行凍結，待明年若兩岸關係趨於和緩，由文化部提出更具體的文化交流計畫及預期成效後，再討論是否解凍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法