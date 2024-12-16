延續阿里山火車頭馳騁英倫感動 林保署辦線上攝影展

林保署舉辦阿里山之道：臺英交流主題攝影線上展（The Railway Journey），展出今年5月經點紅色阿里山火車頭在英國威鐵上馳騁的奇幻旅程。（林保署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕阿里山林鐵的經典紅色火車頭於今年5月首度馳騁於9971公里外的英國的鐵道上，並和威爾普蘭菲爾鐵路舉辦主題攝影展，農業部林業及自然保育署今（16日）表示，已將該攝影展數位化，即起推出「阿里山之道：臺英交流主題攝影線上展（The Railway Journey）」，讓國內外鐵道迷上網就能看展。

林保署表示，該攝影展將可看到該火車頭DL-34當時是如何突破萬難運到到英國，還有和當地的火車車廂連結等，以及促成這樁美事的源頭是有賴英國威鐵秘書長麥瑞禮（Michael Reilly）推動等，並展出阿里山林鐵的林業歷史發展與沿線的生態風景等。

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該線上展覽也介紹鐵道主題旅行，包含提供阿里山林鐵客製化旅遊資源，為推廣低碳旅遊，提供台灣各鐵道資訊，同時也連結太平山蹦蹦車、烏來台車、高鐵、台鐵、北捷、新北市捷運、桃園捷運、中捷、高捷及台糖等友好鐵道組織相關訊息，林保署表示，期待透過相關展覽，讓更多喜歡鐵道和自然的旅人，來此尋訪阿里山的山林風景。

阿里山之道：臺英交流主題攝影展（The Railway Journey）」線上展網址：https://journeyofafr.tw/。

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