自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

成軍2年 粉墨紅伶戲曲社首演獲滿堂彩

2024/12/16 15:54

成軍2年的「粉墨紅伶戲曲社」，首次成果展演博得滿堂彩。（粉墨紅伶戲曲社提供）成軍2年的「粉墨紅伶戲曲社」，首次成果展演博得滿堂彩。（粉墨紅伶戲曲社提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕成軍2年的「粉墨紅伶戲曲社」，昨（15）日在台灣豫劇團舉辦首次成果展演，社員粉墨登場演出豫劇與歌仔戲經典劇目，博得滿堂彩。

粉墨紅伶戲曲社由一群喜愛戲曲文化的雄女校友發起，並獲得雄女校友會支持，由台灣豫劇團當家小生、也是雄女校友劉建華擔任社長，邀請國家文藝獎得主「台灣豫劇皇后」王海玲老師，及明華園戲劇總團李郁真老師等人指導，以左營眷村「小戲苑」為據點，每月固定進行團練。

有別於一般短期體驗課程，粉墨紅伶戲曲社課程設計以系統性的長期培育進行規畫，課程涵蓋︰戲曲基本身段、豫劇與歌仔戲經典唱腔、戲曲妝容、道具運用等，讓學員由淺入深體驗戲曲表演內涵。

歷經2年的練習，粉墨紅伶戲曲社首次成果展演在台灣豫劇團熱鬧登場，學員們陸續展演〈拾玉鐲〉、《白蛇傳》之〈遊湖借傘〉、〈盜仙草〉及〈水漫金山〉等戲齣，精采演出博得滿堂彩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應