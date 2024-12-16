成軍2年 粉墨紅伶戲曲社首演獲滿堂彩

成軍2年的「粉墨紅伶戲曲社」，首次成果展演博得滿堂彩。（粉墨紅伶戲曲社提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕成軍2年的「粉墨紅伶戲曲社」，昨（15）日在台灣豫劇團舉辦首次成果展演，社員粉墨登場演出豫劇與歌仔戲經典劇目，博得滿堂彩。

粉墨紅伶戲曲社由一群喜愛戲曲文化的雄女校友發起，並獲得雄女校友會支持，由台灣豫劇團當家小生、也是雄女校友劉建華擔任社長，邀請國家文藝獎得主「台灣豫劇皇后」王海玲老師，及明華園戲劇總團李郁真老師等人指導，以左營眷村「小戲苑」為據點，每月固定進行團練。

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有別於一般短期體驗課程，粉墨紅伶戲曲社課程設計以系統性的長期培育進行規畫，課程涵蓋︰戲曲基本身段、豫劇與歌仔戲經典唱腔、戲曲妝容、道具運用等，讓學員由淺入深體驗戲曲表演內涵。

歷經2年的練習，粉墨紅伶戲曲社首次成果展演在台灣豫劇團熱鬧登場，學員們陸續展演〈拾玉鐲〉、《白蛇傳》之〈遊湖借傘〉、〈盜仙草〉及〈水漫金山〉等戲齣，精采演出博得滿堂彩。

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