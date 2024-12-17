114年文化幣1200點元旦發放 13-15歲新領族每人600點

113年文化禮金將於今年12月31日使用截止，文化部提醒尚未領取、使用的青年朋友把握最後時間，別讓精彩的文化體驗機會擦身而過。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年文化部文化禮金將自1月1日起發放，除了原來16-22歲每人領取文化幣1200點之外，新增13-15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是從國中起就能使用文化幣進行藝文體驗。

此次文化幣領取資格下修至13歲，是文化部長李遠上任後提出，期盼透過政策引導，讓國中生即早親近文化，引發對文化的嚮往。經統計，新增13-15歲的新領族約有60.5萬人，加上符合16-22歲資格的145.7萬人，合計114年將有206.3萬人可以領用文化幣。

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113年文化禮金將於今年12月31日使用截止，文化部提醒尚未領取、使用的青年朋友把握最後時間，別讓精彩的文化體驗機會擦身而過。（文化部提供）

文化部說明，114年的文化禮金領取資格分為兩階段，原來適用範圍的16至22歲，出生日期在92年1月1日至98年12月31日者，可領取1200點文化幣；這次加碼的13至15歲，則針對出生日期於99年1月1日至101年12月31日者，可領取600點文化幣，只要是具中華民國國籍或符合相關規定的外國人士皆可領取。

114年文化禮金將於114年1月1日上午8點開放領取，符合資格的青年朋友可透過手機下載「文化幣APP」完成註冊，再點選「領取文化禮金」，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至114年12月31日止。沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR-code。

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