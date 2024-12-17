桃市圖總館及各分館舉辦「瓊瑤紀念主題書展」 讀者駐足閱讀經典之作

桃園市立圖書館總館及各分館舉辦瓊瑤紀念主題書展，帶領讀者重溫瓊瑤經典作品。（桃市圖提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為紀念作家瓊瑤，桃園市立圖書館總館及各分館舉辦瓊瑤紀念主題書展，帶領讀者重溫瓊瑤經典作品，喚起大眾對她文學貢獻的回憶，桃市圖表示，自本月5日推出主題書展後至15日，總計借出179冊瓊瑤作品，平均每日借出16冊，主題書展將至明年1月31日止。

瓊瑤紀念主題書展於桃園市立圖書館總館及各分館全面展開。（桃市圖提供）

桃市圖表示，瓊瑤紀念主題書展於總館及各分館全面展開，包括桃園區、龜山分館、新屋區、觀音區、大溪區、中壢區、蘆竹區、八德區、龍潭區、楊梅區、大園區及平鎮區等，總計展示934本瓊瑤書籍，全面呈現瓊瑤的各類作品，展覽內容不僅涵蓋瓊瑤經典小說，也展示其跨足影視領域的作品，讓觀眾能夠從文字到視覺，全面感受瓊瑤在文學及影視文化上的影響。

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瓊瑤紀念主題書展不僅涵蓋瓊瑤經典小說，也展示其跨足影視領域的作品。（桃市圖提供）

桃市圖表示，各分館布展各具特色，總館展出瓊瑤全系列經典小說，並有專題講座與影像回顧活動，龜山分館展出瓊瑤最具代表性的愛情小說，特設展示區展示與影視作品相關的歷史背景，中壢區、蘆竹區、八德區等分館則展示瓊瑤的多樣創作，並結合當地文化特色進行相關書籍的互動解說，其他分館也依據區域特色選擇瓊瑤小說中的不同主題進行展示，為每位讀者提供豐富的選擇。

桃園市立圖書館總館及各分館舉辦瓊瑤紀念主題書展，各分館布展各具特色，為讀者提供豐富的選擇。（桃市圖提供）

桃市圖表示，瓊瑤紀念主圖書展期間，部分書籍只提供館內閱讀，統計從展出至15日，總計借出179冊瓊瑤作品，展期間也有讀者分享自己的瓊瑤故事，有讀者說，瓊瑤作品他在年輕時都看過了，到現在仍可如數家珍，但雖然都看過了，還是想挑了幾本借閱，想再回味其經典作品。

讀者駐足閱讀瓊瑤經典之作。（桃市圖提供）

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