2024台銀藝術祭頒獎 繪畫、攝影、書法 3首獎作品搶先看

2024臺灣銀行藝術祭頒獎，臺銀副總戴士原（後排右5）、評審代表翁庭華（後排右4）、蘇憲法（後排左5）、蕭世瓊（後排左3），及其他臺銀主管、評審與得獎者大合照。（記者王文麟攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024臺灣銀行藝術祭今（17）日頒獎，共頒發繪畫季、攝影季及書法季3類獎項，臺銀副總經理戴士原致詞時表示，臺銀藝術祭已連續舉辦第8屆，感謝所有藝術專家學者組成的評審團，以專業用心成就台銀藝術祭的精采與發展，也恭喜所有得獎者，以精湛的繪畫技巧、高超的攝影技術及卓越的書法技藝，從所有參賽作品中脫穎而出，臺銀藝術祭的舉辦，是為鼓勵藝術創作持續發展，並透過巡迴展覽，讓全國各地民眾得以親近藝術的美好。

以作品〈兩名少女〉獲繪畫季首獎的得主張懿人表示，創作路上一些很小的事情都很珍貴，尋常的事物也可成為素材。（記者王文麟攝）

今年繪畫季與書法季皆提高得獎獎金，尤其繪畫比賽第1名「台銀獎」一舉將獎金由30萬提高到40萬元。評審代表蘇憲法表示，本屆參賽人數為歷年來最多，優選以上的13件作品中，有6件油畫、5件壓克力、2件水彩，可說各種媒材相當平均且各領風騷；今年還有另一項特點，就是作品風格不似往年多以具象寫實風格為主，相反地，多以自身的觀點、想像、人體、空間、物件來描繪私密的情感與自我，也有在時間的流轉、光影的投射所引發的訊號與資訊中，探究生命的奧秘。

請繼續往下閱讀...

攝影季首獎得主蕭慶良認為，永續是全世界的議題，他從生命的起源陽光、空氣、水思考，拍了與光電相關的作品，也記錄了颱風後擱淺在海域的輪船，以及旱地農田上乾枯的福壽螺，也藉以重省人與環境密切的關係，圖為因凱米颱風擱淺的蘇菲亞號貨輪，降低空拍機到幾乎貼在水面上拍攝，捕捉浪濤洶湧的畫面。（記者王文麟翻攝）

每次都能透過鏡頭帶人探尋台灣之美的攝影季，今年以「永續印象」為主題徵件。已高齡90歲的評審代表翁庭華表示，自己從第2屆就參與評審， 今年頒獎場面特別熱絡溫馨又溫暖，翁庭華引述美國知名攝影刊物則寫的2句話「世界因為攝影而精彩，人類因為攝影而進步」，可見攝影對人類生活的重要性，今年參賽作品都能展現本土精華，兼具新意與創意，相當可喜。

首獎得主陳立夫感謝家人也感謝老師教他做人的道理與寫字的方向，讓他享受書寫的樂趣，在墨海裡品味人生。（記者王文麟攝）

最後頒發的書法季獎項，評審代表蕭世瓊表示，年輕剛學寫字時，老師曾說要花10年打基礎，再花10年累積，他自己第1次得獎也是寫了20年以後。看到這次書法比賽規定參賽者必須40歲以下，而且書法比賽必須現場書寫，就是當場出題，寫一幅楷書，另一幅則自選，很高興看到參賽者的作品朝氣蓬勃。

頒獎典禮也安排了書法評審蕭世瓊與於同生現場表演揮毫，他們分別寫下〈卓越粲然〉，象徵台灣銀行永遠走在最前端，以及英文字〈snake〉如漢字般的組合，成為迎接蛇年的應景作品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法