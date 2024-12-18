台南風箏嘉年華 全國首座風箏迴廊展出千件作品

「台南400」風箏嘉年華將於21日、22日登場，除展出千件作品外，並規畫有風箏表演、DIY體驗，還有千人湯圓宴與暖心牛肉湯活動。（南市教育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕「台南400」風箏嘉年華將於本月21日、22日於台南市曾文市政願景園區登場，除了全台首座風箏迴廊展出千件作品外，活動規畫風箏表演、DIY體驗、親子互動等，還有千人湯圓宴與暖心牛肉湯，南市府邀請全家大小一同參與，感受濃厚的節慶氛圍與創意風箏的魅力。

南市體育局表示，全台首座的風箏迴廊將展出千件由小學生與樂齡長者共同創作的風箏作品，這些作品以「我的家鄉／我的夢想」為主題，帶來豐富多元的創意表現。每一幅風箏背後，都融入了小朋友天真無邪的想像力與長者珍貴的生命經驗，呈現出一幅美麗的跨世代藝術畫卷。

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體育局表示，除了精采的風箏展覽與表演，風箏嘉年華還安排了兩大暖心活動。12月21日舉辦「千人一起過冬至吃湯圓」活動，邀請民眾一起品嚐熱騰騰的湯圓，體驗冬至的傳統習俗，感受團圓的溫馨氛圍。隨後，12月22日推出「暖心牛肉湯」活動，現場提供免費的熱騰騰牛肉湯，讓大家在寒冷的季節中品嘗傳統的美食，感受台南的溫暖與人情味。

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